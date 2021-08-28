Вкуснятина из кролика: готовим в духовке, мультиварке, рукаве и на сковороде

Из кроличьего мяса можно приготовить множество блюд – как в духовке, так и в мультиварке и на сковороде. Оно прекрасно сочетается с самыми разными продуктами. Поэтому мы предлагаем несколько рецептов сразу – на любой вкус.

У крольчатины специфический запах, поэтому ее нужно предварительно вымочить. Для кролика весом до 1,5 килограмма хватит получаса. Тушку покрупнее придется вымачивать дольше – минимум 12 часов.

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Для вымачивания кролика используют:

воду (при этом несколько раз ее меняя);

яблочный уксус (2 столовые ложки на 1 литр воды, время – до 1 часа);

молоко (достаточно 30 минут);

виноградный сок (время замачивания – до 2 дней, держать кролика нужно в холодильнике).

Кролик, запеченный с яблоками

Ингредиенты:

– 2 килограмма крольчатины (или целая тушка);

– 2 средних яблока (лучше с кислинкой).



Для маринада:

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– ¼ лимона;

– специи – на ваш вкус.

Приготовление:

Заранее вымоченного кролика разрезаем на кусочки и вытираем насухо. В миску с мясом добавляем мед и выжимаем лимон. Сверху посыпаем специями (можно уже готовой смесью "Для кролика"), добавляем соевый соус. Нарезаем яблоки ломтиками. Перемешиваем яблоки с мясом и ставим в холодное место на 60 минут, чтобы оно хорошо промариновалось. Запекаем мясо в заранее разогретой духовке (при 180 градусов по Цельсию) 35 – 45 минут.

Кролик в мультиварке: быстро и вкусно

Если вы не любите стоять у плиты, приготовьте крольчатину в мультиварке. Мы выбрали из множества рецептов один, который максимально позволяет сохранить вкусовые качества кролика. Он не доставит вам много хлопот.

Кролик в мультиварке / Фото Polaris

Приготовление:

Разрезаем на порционные кусочки кролика, перчим и солим его. Закладываем в мультиварку. Добавляем к мясу воду, укроп, лавровый лист и нарезанный на кубики лук. Мультиварку закрываем крышкой и ставим режим "мясо" или "тушение" на полтора часа.

– 0,5 килограмма мяса кролика;– 1 пучок укропа;– 1 луковица среднего размера;– 2 лавровых листочка;– перец и соль;– 50 мг воды.

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Кролик, жаренный на сковороде

Кролик, приготовленный на сковороде / Фото 1000.menu

Приготовление:

Тушку вымоченного кролика обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Нарезаем на куски. Прогреваем сковороду, добавляем масло и сливочное масло. Выкладываем крольчатину. Жарить нужно на небольшом огне, при этом каждые 10 минут следует его переворачивать. Солить мясо нужно, когда из него интенсивно выделяется сок. Через 40 - 45 минут крольчатина готова.

– 1,5 килограмма кролика;– 3 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла для жарки;– 25 граммов сливочного масла;– соль и перец.

Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и с овощами, картофелем, салатами и другими гарнирами.

Кролик в сметане

Кролик в сметане / Фото eat-me

Приготовление:

Сначала готовим маринад. Для этого в холодную воду выжимаем сок лимона, добавляем лавровые листики, соль, ветку розмарина. Тушку разрезаем на кусочки и заливаем маринадом (он должен полностью покрывать мясо). Оставляем на 1 – 2 часа. После маринования каждый кусок просушиваем бумажным полотенцем. На сковороду вливаем масло. Когда оно прогреется, жарим мелко порезанный чеснок (не более 1 минуты), после чего его удаляем со сковородки. Выкладываем крольчатину и обжариваем ее до золотистой корочки на большом огне (примерно по 3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываем мясо в кастрюлю. На оставшемся масле обжариваем лук, нарезанный полукольцами или измельченный (как вам больше нравится). Когда лук стал золотистым, заливаем его вином, которое выпариваем течение 4 – 5 минут. После этого содержимое сковороды переливаем в кастрюлю с мясом, накрываем крышкой и тушим в течение получаса на маленьком огне. В сметану добавляем 2 столовые ложки жидкости из кастрюли, перемешиваем. Заливаем соусом мясо в кастрюле и продолжаем тушить еще в течение 30 минут. За несколько минут до готовности добавляем остальные специй.

– 1 кг мяса кролика;– 400 граммов сметаны– 1 стакан белого сухого вина;– 2 головки репчатого лука,– 3 зубчика чеснока;– 1 лимон;– 1 веточка розмарина;– 3 лавровых листочка;– специи: орегано, соль, тимьян, черный перец.

Кролик в рукаве

Кролик в рукаве / Фото gourmetsdream

Приготовление:

Разрезать кролика на 2 половинки вдоль позвоночника. Натираем мясо специями, перцем, солью и майонезом. Сверху кладем ломтиками мандарин и нарезанное яблоко. Аккуратно все переносим в рукав, завязываем оба конца. Ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 минут.

– 700 граммов крольчатины;– 1 мандарин;– 0,5 яблоки твердых сортов;– 2 столовые ложки майонеза;– специи и соль (по вкусу).