Позавидуют лучшие рестораны: курочка во фруктовом соусе от Джейми Оливера

Рецепты Джейми Оливера позволили миллионам хозяек по всему миру ощутить новые нотки кулинарной гармонии. Даже привычные блюда можно обыграть оттенками изысканности.

Если у вас есть абрикосы, то не обязательно искать одни только десерты. Можно позаимствовать опыт звездного Джейми Оливера и подать привычное блюдо в новых оттенках.

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Рецепт курочки в абрикосовом соусе

Время: 1 час 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 куриных ножек;

– 400 грамм абрикосов;

– 1 яблоко;

– 1 лимон;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 луковица;

– 30 грамм имбиря;

– 100 грамм сахара;

– 1 столовая ложка уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Каждую половинку мелко нарезаем. Яблоко чистим, удаляем семена и мелко нарезаем. Лимон чистим и нарезаем ломтиками, а чеснок и имбирь натираем. В кастрюле смешиваем уксус и сахар. Добавляем яблоко, абрикосы и лимон, засыпаем специи. Доводим до кипения. Когда смесь закипит, уменьшаем огонь и варим до загустения. Добавляем чеснок с имбирем и варим еще 10 минут. Курочку слегка обжариваем с двух сторон. Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом. Выкладываем часть соуса, в него кладем курицу и выливаем остальное. Перемешиваем, мясо должно полностью покрыться соусом. Выпекаем 40 – 45 минут до готовности.

Приятного аппетита!