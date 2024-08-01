Позавидуют лучшие рестораны: курочка во фруктовом соусе от Джейми Оливера

1 августа 2024, 12:38
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Источник:

zaxid.net

Рецепты Джейми Оливера позволили миллионам хозяек по всему миру ощутить новые нотки кулинарной гармонии. Даже привычные блюда можно обыграть оттенками изысканности.

Если у вас есть абрикосы, то не обязательно искать одни только десерты. Можно позаимствовать опыт звездного Джейми Оливера и подать привычное блюдо в новых оттенках.

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Рецепт курочки в абрикосовом соусе

Время: 1 час 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– 6 куриных ножек;
– 400 грамм абрикосов;
– 1 яблоко;
– 1 лимон;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 луковица;
– 30 грамм имбиря;
– 100 грамм сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Каждую половинку мелко нарезаем.
  2. Яблоко чистим, удаляем семена и мелко нарезаем.
  3. Лимон чистим и нарезаем ломтиками, а чеснок и имбирь натираем.
  4. В кастрюле смешиваем уксус и сахар. Добавляем яблоко, абрикосы и лимон, засыпаем специи. Доводим до кипения.
  5. Когда смесь закипит, уменьшаем огонь и варим до загустения.
  6. Добавляем чеснок с имбирем и варим еще 10 минут.
  7. Курочку слегка обжариваем с двух сторон.
  8. Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом.
  9. Выкладываем часть соуса, в него кладем курицу и выливаем остальное. Перемешиваем, мясо должно полностью покрыться соусом.
  10. Выпекаем 40 – 45 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська