Если у вас есть абрикосы, то не обязательно искать одни только десерты. Можно позаимствовать опыт звездного Джейми Оливера и подать привычное блюдо в новых оттенках.

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Рецепт курочки в абрикосовом соусе

Время: 1 час 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Каждую половинку мелко нарезаем.
  2. Яблоко чистим, удаляем семена и мелко нарезаем.
  3. Лимон чистим и нарезаем ломтиками, а чеснок и имбирь натираем.
  4. В кастрюле смешиваем уксус и сахар. Добавляем яблоко, абрикосы и лимон, засыпаем специи. Доводим до кипения.
  5. Когда смесь закипит, уменьшаем огонь и варим до загустения.
  6. Добавляем чеснок с имбирем и варим еще 10 минут.
  7. Курочку слегка обжариваем с двух сторон.
  8. Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом.
  9. Выкладываем часть соуса, в него кладем курицу и выливаем остальное. Перемешиваем, мясо должно полностью покрыться соусом.
  10. Выпекаем 40 – 45 минут до готовности.

Приятного аппетита!