Если у вас есть абрикосы, то не обязательно искать одни только десерты. Можно позаимствовать опыт звездного Джейми Оливера и подать привычное блюдо в новых оттенках.
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Рецепт курочки в абрикосовом соусе
Время: 1 час 10 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Каждую половинку мелко нарезаем.
- Яблоко чистим, удаляем семена и мелко нарезаем.
- Лимон чистим и нарезаем ломтиками, а чеснок и имбирь натираем.
- В кастрюле смешиваем уксус и сахар. Добавляем яблоко, абрикосы и лимон, засыпаем специи. Доводим до кипения.
- Когда смесь закипит, уменьшаем огонь и варим до загустения.
- Добавляем чеснок с имбирем и варим еще 10 минут.
- Курочку слегка обжариваем с двух сторон.
- Разогреваем духовку до 180 градусов, противень застилаем пергаментом.
- Выкладываем часть соуса, в него кладем курицу и выливаем остальное. Перемешиваем, мясо должно полностью покрыться соусом.
- Выпекаем 40 – 45 минут до готовности.
Приятного аппетита!