Якщо ви маєте абрикоси, то не обов'язково шукати самі лише десерти. Можна запозичити досвід зіркового Джеймі Олівера та подати звичну страву у нових відтінках.

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Рецепт курочки в абрикосовому соусі

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 курячих ніжок;

– 400 грамів абрикосів;

– 1 яблуко;

– 1 лимон;

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 30 грамів імбиру;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Кожну половинку дрібно нарізаємо. Яблуко чистимо, видаляємо насіння та дрібно нарізаємо. Лимон чистимо й нарізаємо скибочками, а часник та імбир натираємо. У каструлі змішуємо оцет та цукор. Додаємо яблуко, абрикоси і лимон, засипаємо спеції. Доводимо до кипіння. Коли суміш закипить, зменшуємо вогонь та варимо до загустіння. Додаємо часник з імбиром та варимо ще 10 хвилин. Курочку злегка обсмажуємо з двох сторін. Розігріваємо духовку до 180 градусів, деко застеляємо пергаментом. Викладаємо частину соусу, в нього кладемо курку та виливаємо решту. Перемішуємо, м'ясо повинно повністю покритися соусом. Випікаємо 40 – 45 хвилин до готовності.

Смачного!

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