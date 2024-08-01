Якщо ви маєте абрикоси, то не обов'язково шукати самі лише десерти. Можна запозичити досвід зіркового Джеймі Олівера та подати звичну страву у нових відтінках.

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Рецепт курочки в абрикосовому соусі

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Кожну половинку дрібно нарізаємо.
  2. Яблуко чистимо, видаляємо насіння та дрібно нарізаємо.
  3. Лимон чистимо й нарізаємо скибочками, а часник та імбир натираємо.
  4. У каструлі змішуємо оцет та цукор. Додаємо яблуко, абрикоси і лимон, засипаємо спеції. Доводимо до кипіння.
  5. Коли суміш закипить, зменшуємо вогонь та варимо до загустіння.
  6. Додаємо часник з імбиром та варимо ще 10 хвилин.
  7. Курочку злегка обсмажуємо з двох сторін.
  8. Розігріваємо духовку до 180 градусів, деко застеляємо пергаментом.
  9. Викладаємо частину соусу, в нього кладемо курку та виливаємо решту. Перемішуємо, м'ясо повинно повністю покритися соусом.
  10. Випікаємо 40 – 45 хвилин до готовності.

Смачного!