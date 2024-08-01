Якщо ви маєте абрикоси, то не обов'язково шукати самі лише десерти. Можна запозичити досвід зіркового Джеймі Олівера та подати звичну страву у нових відтінках.
Цікаво Таку смачну не купиш навіть у ресторані: як приготувати піцу з правильним тістом
Рецепт курочки в абрикосовому соусі
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Кожну половинку дрібно нарізаємо.
- Яблуко чистимо, видаляємо насіння та дрібно нарізаємо.
- Лимон чистимо й нарізаємо скибочками, а часник та імбир натираємо.
- У каструлі змішуємо оцет та цукор. Додаємо яблуко, абрикоси і лимон, засипаємо спеції. Доводимо до кипіння.
- Коли суміш закипить, зменшуємо вогонь та варимо до загустіння.
- Додаємо часник з імбиром та варимо ще 10 хвилин.
- Курочку злегка обсмажуємо з двох сторін.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів, деко застеляємо пергаментом.
- Викладаємо частину соусу, в нього кладемо курку та виливаємо решту. Перемішуємо, м'ясо повинно повністю покритися соусом.
- Випікаємо 40 – 45 хвилин до готовності.
Смачного!