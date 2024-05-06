Ця курочка цінна ще й тим, що не потребує додатково гарніру. Ідеальна подача – це трішки сезонних овочів та хрусткий хліб.
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Рецепт вершково-часникової курочки
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- У великій сковороді топимо ложку вершкового масла та обсмажуємо на середньому вогні поперчену та посолену курку по 3 – 4 хвилин з кожної сторони. Перекладаємо м'ясо на тарілку.
- Зменшуємо вогонь до мінімального та топимо залишки вершкового масла. Хвилину обсмажуємо часник. Додаємо борошно та активно помішуємо. Наливаємо бульйон, вершки та оцет у сковороду та перемішуємо.
- Доводимо соус до кипіння та варимо 2 хвилини. Знімаємо з вогню, додаємо половину петрушки.
- Кладемо курку у соус та випікаємо 25 хвилин.
- Після приготування треба дати страві відпочити 5 хвилин.
- Посипаємо петрушкою та подаємо з овочами або іншими додатками.
Смачного!