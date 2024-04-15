Є кілька особливих м'ясних страв, які мають бути на столі у кожної порядної галицької родини. Це ковбаса, шинка, ну і, звичайно, шпондер.

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Шпондер на Великдень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Шпондер ретельно промиваємо та висушуємо за допомогою паперових серветок.
  2. На цьому етапі не додаємо ні солі, ні перцю.
  3. Заливаємо у велику каструлю два літри води і ставимо на вогонь.
  4. Вводимо в воду сім столових ложок оцту.
  5. У маринад вкидаємо сіль, лавровий лист та інші спеції з переліку.
  6. Занурюємо підчеревок у маринад, дочекаємося закипання і варимо 40 хвилин після того, як вода закипіла.
  7. По завершенні 40 хвилин вимикаємо плиту і залишаємо каструлю з підчеревком охолоджуватися до кімнатної температури.
  8. Після повного охолодження дістаємо шпондер з маринаду і кладемо на паперові рушники, щоб зайва вода вбралася.
  9. Обсипаємо підчеревок з усіх боків спеціями та ароматними травами, щільно загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на декілька днів для маринування.
  10. Перед подачею нарізаємо маринований шпондер на тонкі шматочки та подаємо до столу.