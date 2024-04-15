Его обязательно готовят на Галичине: старинный рецепт сочного шпондера

Шпондер – традиционное украинское блюдо, которое происходит из западных регионов Украины. Это подчеревок, который готовят в маринаде со специями и пряностями.

Есть несколько особых мясных блюд, которые должны быть на столе у каждой порядочной галицкой семьи. Это колбаса, ветчина, ну и, конечно, шпондер.

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Шпондер на Пасху

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

– 1 килограмм подчеревины;– 2 литра воды;– 7 столовых ложек уксуса;– 100 грамм соли;– 2 лавровых листа;– 2 – 3 чайные ложки черного перца горошком;– 4 штуки перца душистого;– перец острый по вкусу;– перец белый молотый по вкусу;– укроп сушеный по вкусу;– чеснок по вкусу.

Приготовление:

Шпондер тщательно промываем и высушиваем с помощью бумажных салфеток. На этом этапе не добавляем ни соли, ни перца. Заливаем в большую кастрюлю два литра воды и ставим на огонь. Вводим в воду семь столовых ложек уксуса. В маринад вбрасываем соль, лавровый лист и другие специи из перечня. Погружаем подчеревок в маринад, дождемся закипания и варим 40 минут после того, как вода закипела. По завершении 40 минут выключаем плиту и оставляем кастрюлю с подчеревком охлаждаться до комнатной температуры. После полного остывания достаем шпондер из маринада и кладем на бумажные полотенца, чтобы лишняя вода впиталась. Обсыпаем подчеревок со всех сторон специями и ароматными травами, плотно заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на несколько дней для маринования. Перед подачей нарезаем маринованный шпондер на тонкие кусочки и подаем к столу.