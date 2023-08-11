Не только консервированные цели: что приготовить из помидоров на зиму

Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю.

Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю.

Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю.

Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне.

Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне.

Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне.

Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам.

Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам.

Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам.

Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам.

Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам.

Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам.