Получится нежным и пикантным: как мариновать шашлык, который точно запомнится всем

25 мая 2024, 22:40
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Источник:

инстаграм victoria_didus

Шашлык одно из главных украшений весенне-летнего периода. Если угадать с маринадом, то результат будет просто потрясающим.

У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 15 минут + маринование

Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 3 – 4 луковицы;
– баночка соевого соуса;
– столовая ложка копченой паприки;
– чайная ложка перца;
– чайная ложка соли;
– чайная ложка горчицы;
– столовая ложка базилика или орегано.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем полукольцами.
  2. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок.
  3. Нарезаем мясо средними кусочками.
  4. Перемешиваем мясо с маринадом.
  5. Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська