Получится нежным и пикантным: как мариновать шашлык, который точно запомнится всем
25 мая 2024, 22:40Читати новину українською
Источник:инстаграм victoria_didus
Шашлык одно из главных украшений весенне-летнего периода. Если угадать с маринадом, то результат будет просто потрясающим.
У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи.
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Рецепт маринада для шашлыка
Время: 15 минут + маринование
Порций: 1Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 3 – 4 луковицы;
– баночка соевого соуса;
– столовая ложка копченой паприки;
– чайная ложка перца;
– чайная ложка соли;
– чайная ложка горчицы;
– столовая ложка базилика или орегано.
Приготовление:
- Лук нарезаем полукольцами.
- Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок.
- Нарезаем мясо средними кусочками.
- Перемешиваем мясо с маринадом.
- Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем.
Приятного аппетита!Не надоест, даже если готовить ежедневно: особая овощная запеканка.