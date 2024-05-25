У кожного з нас точно є улюблений маринад для шашлику. Однак ніколи не варто відкидати експерименти – вони можуть подарувати особливі враження та наштовхнути на оригінальні ідеї.

Читайте також "А так можна було?": швидка та легка картопляна запіканка на всю сім'ю за мінімум часу

Рецепт маринаду для шашлику

Час: 15 хвилин + маринування

Порцій: 1

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо півкільцями.
  2. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Перемішуємо добре, цибуля повинна пустити сік.
  3. Нарізаємо м'ясо середніми шматочками.
  4. Перемішуємо м'ясо з маринадом.
  5. Накриваємо та ставимо у холодильник щонайменше на 2 години, час від часу перемішуємо.

Смачного!