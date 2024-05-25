У кожного з нас точно є улюблений маринад для шашлику. Однак ніколи не варто відкидати експерименти – вони можуть подарувати особливі враження та наштовхнути на оригінальні ідеї.

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Рецепт маринаду для шашлику

Час: 15 хвилин + маринування

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм свиного ошийка;

– 3 – 4 цибулини;

– баночка соєвого соусу;

– столова ложка копченої паприки;

– чайна ложка перцю;

– чайна ложка солі;

– чайна ложка гірчиці;

– столова ложка базиліку або орегано.

Приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Перемішуємо добре, цибуля повинна пустити сік. Нарізаємо м'ясо середніми шматочками. Перемішуємо м'ясо з маринадом. Накриваємо та ставимо у холодильник щонайменше на 2 години, час від часу перемішуємо.

Смачного!

Не набридне, навіть якщо готувати щодня: особлива овочева запіканка.