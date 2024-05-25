У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 15 минут + маринование

Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиного ошейка;

– 3 – 4 луковицы;

– баночка соевого соуса;

– столовая ложка копченой паприки;

– чайная ложка перца;

– чайная ложка соли;

– чайная ложка горчицы;

– столовая ложка базилика или орегано.

Приготовление:

Лук нарезаем полукольцами. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок. Нарезаем мясо средними кусочками. Перемешиваем мясо с маринадом. Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем.

Приятного аппетита!

Не надоест, даже если готовить ежедневно: особая овощная запеканка.