У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 15 минут + маринование

Порций: 1

Приготовление:

  1. Лук нарезаем полукольцами.
  2. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок.
  3. Нарезаем мясо средними кусочками.
  4. Перемешиваем мясо с маринадом.
  5. Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем.

Приятного аппетита!