У каждого из нас точно есть любимый маринад для шашлыка. Однако никогда не стоит отбрасывать эксперименты – они могут подарить особые впечатления и натолкнуть на оригинальные идеи.
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Рецепт маринада для шашлыка
Время: 15 минут + маринование
Порций: 1
Приготовление:
- Лук нарезаем полукольцами.
- Смешиваем все ингредиенты для маринада. Перемешиваем хорошо, лук должен пустить сок.
- Нарезаем мясо средними кусочками.
- Перемешиваем мясо с маринадом.
- Накрываем и ставим в холодильник минимум на 2 часа, время от времени перемешиваем.
Приятного аппетита!