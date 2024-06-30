Если сначала отварить картофель на пару, а потом запечь большими кусочками – вы получите невероятный эффект. Она будет хрустящей снаружи и нежной внутри.
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Рецепт "дважды приготовленного картофеля"
Время: 1 – 2 часа
Порций: 6
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 220 градусов.
- Картофель кладем в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Доводим до кипения и варим 5 минут.
- Сливаем картофель, хорошо встряхиваем, посыпаем манкой и еще раз хорошо встряхиваем.
- Выкладываем картофель на противень, посыпаем тимьяном, добавляем масло и запекаем 45 – 55 минут.
- Внутри времени приготовления картофель нужно перевернуть.
Приятного аппетита!