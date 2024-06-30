Если сначала отварить картофель на пару, а потом запечь большими кусочками – вы получите невероятный эффект. Она будет хрустящей снаружи и нежной внутри.

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Рецепт "дважды приготовленного картофеля"

Время: 1 – 2 часа

Порций: 6

Ингредиенты: – 1,5 килограмма старого почищенного картофеля, нарезанного средними кубиками;

– 40 грамм манки;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 3 веточки тимьяна;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 220 градусов. Картофель кладем в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Доводим до кипения и варим 5 минут. Сливаем картофель, хорошо встряхиваем, посыпаем манкой и еще раз хорошо встряхиваем. Выкладываем картофель на противень, посыпаем тимьяном, добавляем масло и запекаем 45 – 55 минут. Внутри времени приготовления картофель нужно перевернуть.

Приятного аппетита!

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