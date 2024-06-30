Якщо спочатку відварити картоплю на пару, а потім запекти великими шматочками – ви отримаєте неймовірний ефект. Вона буде хрусткою ззовні та ніжною всередині.

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Рецепт "двічі приготованої картоплі"

Час: 1 – 2 години

Порцій: 6

Інгредієнти: – 1,5 кілограма старої почищеної картоплі, нарізаної середніми кубиками;

– 40 грамів манки;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 3 гілочки чебрецю;

– сіль до смаку.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 220 градусів. Картоплю кладемо у каструлю з холодною підсоленою водою. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Зливаємо картоплю, добре струшуємо, посипаємо манкою і ще раз добре струшуємо. Викладаємо картоплю на деко, посипаємо чебрецем, додаємо олію та запікаємо 45 – 55 хвилин. Всередині часу готування картоплю потрібно перевернути.

Смачного!

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