Якщо спочатку відварити картоплю на пару, а потім запекти великими шматочками – ви отримаєте неймовірний ефект. Вона буде хрусткою ззовні та ніжною всередині.

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Рецепт "двічі приготованої картоплі"

Час: 1 – 2 години

Порцій: 6

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 220 градусів.
  2. Картоплю кладемо у каструлю з холодною підсоленою водою. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.
  3. Зливаємо картоплю, добре струшуємо, посипаємо манкою і ще раз добре струшуємо.
  4. Викладаємо картоплю на деко, посипаємо чебрецем, додаємо олію та запікаємо 45 – 55 хвилин.
  5. Всередині часу готування картоплю потрібно перевернути.

Смачного!