"Дважды приготовленная": оригинальный рецепт любимого картофеля

30 июня 2024, 20:49
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Источник:

ВВС Food

Картофель – один из наших любимых гарниров. И всегда стоит иметь под рукой удачные рецепты его приготовления.

Если сначала отварить картофель на пару, а потом запечь большими кусочками – вы получите невероятный эффект. Она будет хрустящей снаружи и нежной внутри.

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Рецепт "дважды приготовленного картофеля"

Время: 1 – 2 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма старого почищенного картофеля, нарезанного средними кубиками;
– 40 грамм манки;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 3 веточки тимьяна;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 220 градусов.
  2. Картофель кладем в кастрюлю с холодной подсоленной водой. Доводим до кипения и варим 5 минут.
  3. Сливаем картофель, хорошо встряхиваем, посыпаем манкой и еще раз хорошо встряхиваем.
  4. Выкладываем картофель на противень, посыпаем тимьяном, добавляем масло и запекаем 45 – 55 минут.
  5. Внутри времени приготовления картофель нужно перевернуть.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська