Этот рецепт вас поразит: королевская запеченная скумбрия от победителя "МастерШеф"

17 января 2024, 21:27
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Скумбрия – бюджетная, но очень полезная и вкусная рыба. Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский рассказал, как приготовить ее идеально.

Для гарнира повар использовал соцветия брокколи и черри. Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу.

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Как вкусно приготовить скумбрию

  • Время: 35 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 скумбрия;
– половина чайной ложки специй для рыбы;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка бальзамического соуса;
– 1 чайная ложка оливкового масла для маринада и 3 столовых для соуса;
– 1 столовая ложка перца чили;
– цедра половины лайма;
– сок половины лайма;
– 3 веточки петрушки;
– соль, перец по вкусу;
– брокколи и томаты черри для гарнира.

Приготовление:

  1. Скумбрию зачистьте от косточек и замаринуйте в специях, соевом соусе, оливковом масле и бальзамическом соусе.
  2. Выложите на противень. Добавьте брокколи и томаты. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  3. Для соуса мелко нашинкуйте чили, петрушку, оливковое масло, цедру и сок лайма, а также соль и перец по вкусу.
  4. Готовое блюдо полейте соусом и подавайте.

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Автор: Ольга Котів