Этот рецепт вас поразит: королевская запеченная скумбрия от победителя "МастерШеф"

Скумбрия – бюджетная, но очень полезная и вкусная рыба. Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский рассказал, как приготовить ее идеально.

Для гарнира повар использовал соцветия брокколи и черри. Однако вы можете выбирать овощи по своему вкусу.

Будет вкусно Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами

Как вкусно приготовить скумбрию

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 1

– 1 скумбрия;– половина чайной ложки специй для рыбы;– 1 столовая ложка соевого соуса;– 1 столовая ложка бальзамического соуса;– 1 чайная ложка оливкового масла для маринада и 3 столовых для соуса;– 1 столовая ложка перца чили;– цедра половины лайма;– сок половины лайма;– 3 веточки петрушки;– соль, перец по вкусу;– брокколи и томаты черри для гарнира.

Приготовление:

Скумбрию зачистьте от косточек и замаринуйте в специях, соевом соусе, оливковом масле и бальзамическом соусе. Выложите на противень. Добавьте брокколи и томаты. Запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Для соуса мелко нашинкуйте чили, петрушку, оливковое масло, цедру и сок лайма, а также соль и перец по вкусу. Готовое блюдо полейте соусом и подавайте.