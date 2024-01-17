Для гарніру кухар використав суцвіття броколі та чері. Проте ви можете обирати овочі на свій смак.

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Як смачно приготувати скумбрію

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 скумбрія;

– половина чайної ложки спецій для риби;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка бальзамічного соусу;

– 1 чайна ложка оливкової олії для маринаду та 3 столові для соусу;

– 1 столова ложка перцю чилі;

– цедра половини лайма;

– сік половини лайма;

– 3 гілочки петрушки;

– сіль, перець до смаку;

– броколі та томати чері для гарніру.

Приготування:

Скумбрію зачистьте від кісточок та замаринуйте в спеціях, соєвому соусі, оливковій олії та бальзамічному соусі. Викладіть на деко. Додайте броколі та томати. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Для соусу дрібно наріжте чилі, петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайма, а також сіль та перець до смаку. Готову страву полийте соусом та подавайте.

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