Для гарніру кухар використав суцвіття броколі та чері. Проте ви можете обирати овочі на свій смак.

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Як смачно приготувати скумбрію

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Скумбрію зачистьте від кісточок та замаринуйте в спеціях, соєвому соусі, оливковій олії та бальзамічному соусі.
  2. Викладіть на деко. Додайте броколі та томати. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  3. Для соусу дрібно наріжте чилі, петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайма, а також сіль та перець до смаку.
  4. Готову страву полийте соусом та подавайте.