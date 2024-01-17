Для гарніру кухар використав суцвіття броколі та чері. Проте ви можете обирати овочі на свій смак.
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Як смачно приготувати скумбрію
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Скумбрію зачистьте від кісточок та замаринуйте в спеціях, соєвому соусі, оливковій олії та бальзамічному соусі.
- Викладіть на деко. Додайте броколі та томати. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для соусу дрібно наріжте чилі, петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайма, а також сіль та перець до смаку.
- Готову страву полийте соусом та подавайте.