Вкусные ужастики: женщина создает впечатляющие хэллоуинские блюда и делится их рецептами

Лори Кастельон придумывает невероятные композиции! Недавно женщина приготовила салат с "черепами". Если у ваших домашних – крепкие нервы и такое же чувство юмора, повторите это жуткое блюдо на Хэллоуин.

Свои кулинарные придумки Лори выкладывает в Instagram.

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Также женщина ведет сайт под провокативным названием Ghoul at Heart (что в переводе значит: "В душе – вампир"), где рассказывает и показывает, как можно оригинально оформить стол ко Дню всех святых.

Что готовит Лори Кастельон Лори дает волю своей мрачной фантазии. Чего только нет на ее сайте и в инстаблоге! Стейк в форме руки, грибы-"черепа", "мозги" из креветок, жуткие "глаза" из оливок и яиц, пирожные-"скелеты", рожок с мороженым в форме черепов… В общем, мастерица делает все, чтобы передать атмосферу Хэллоуина кулинарными средствами.



Хэллоуинский стол / Фото из инстаграма Лори Кастельон

Вот как можно оформить салат антипасто.

Что нужно для приготовления:

1 большой шарик моцареллы;

½ нарезанной кольцами луковицы;

тонко нарезанная колбаса салями или пепперони, из которой нужно сформировать "розы";

разрезанные крест-накрест ("цветком") помидоры черри;

любой салат (например, латук);

маринованные артишоки;

½ стакана черных оливок.

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Секрет удачного салата, по словам Кастельон, – в маринованной моцарелле. Прежде чем нарезать сыр в форме черепов, его следует оставить на ночь в итальянской заправке.

Для праздничного салата на Хэллоуин выложите сырные "черепа" с салатом, окружите их "садом" из "роз" из салями и лука, а также помидорными "цветами". Наслаждайтесь!

– советует Лори.



Салат антипасто в хэллоуинском варианте / Фото Ghoul at Heart