Кастельон ведет свою страницу в инстаграме, где публикует свои хэллоуинские изделия и рецепты.
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Женщина начала проект Ghoul at Heart, где она показывает, как можно оригинально украсить праздничный стол на Хэллоуин.
Что готовит КастельонСреди ее произведений – "руки" со стейка, грибы-черепа, "мозги" из креветок и жуткие "глаза" из оливок и яиц. О своих рецептах женщина рассказывает на сайте, где подробно объясняет, как достичь хэллоуинской атмосферы. Также повар показывает свои шедевры в инстаграме, где можно увидеть пирожные со скелетами, жутких бабочек и мороженое в форме черепов.
Кастельон показывает, как можно оформить хэллоуинский стол / Фото из инстаграма Кастельон
В этот раз мастерица показала, как можно оформить салат "Антипасто".
Что надо для приготовления
- 1 большой шарик моцареллы.
- Пол-лука, нарезанного ломтиками.
- Колбаса салями или пепперони, которую надо завернуть в розочки.
- Помидоры черри, разрезанные на цветы.
- Салат или латук.
- Маринованные артишоки.
- Полстакана черных оливок.
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Секрет удачного салата, по словам Кастельон, – маринование моцареллы. Ее не только нарезают в форме черепа, но и оставляют в маринаде с итальянской заправки на ночь.
Положите эти сырные черепа с салатом и окружите их садом из роз салями, лука и цветов-помидоров для праздничного салата на Хэллоуин. Наслаждайтесь!
– рассказала Кастельон.
Как выглядит салат "Антипасто" в хэллоуинском варианте / Фото Ghoul at Heart