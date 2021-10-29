Кастельон ведет свою страницу в инстаграме, где публикует свои хэллоуинские изделия и рецепты.

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Женщина начала проект Ghoul at Heart, где она показывает, как можно оригинально украсить праздничный стол на Хэллоуин.

Что готовит Кастельон Среди ее произведений – "руки" со стейка, грибы-черепа, "мозги" из креветок и жуткие "глаза" из оливок и яиц. О своих рецептах женщина рассказывает на сайте, где подробно объясняет, как достичь хэллоуинской атмосферы. Также повар показывает свои шедевры в Среди ее произведений – "руки" со стейка, грибы-черепа, "мозги" из креветок и жуткие "глаза" из оливок и яиц. О своих рецептах женщина рассказывает на сайте, где подробно объясняет, как достичь хэллоуинской атмосферы. Также повар показывает свои шедевры в инстаграме , где можно увидеть пирожные со скелетами, жутких бабочек и мороженое в форме черепов.



Кастельон показывает, как можно оформить хэллоуинский стол / Фото из инстаграма Кастельон

В этот раз мастерица показала, как можно оформить салат "Антипасто".

Что надо для приготовления

1 большой шарик моцареллы.

Пол-лука, нарезанного ломтиками.

Колбаса салями или пепперони, которую надо завернуть в розочки.

Помидоры черри, разрезанные на цветы.

Салат или латук.

Маринованные артишоки.

Полстакана черных оливок.

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Секрет удачного салата, по словам Кастельон, – маринование моцареллы. Ее не только нарезают в форме черепа, но и оставляют в маринаде с итальянской заправки на ночь.

Положите эти сырные черепа с салатом и окружите их садом из роз салями, лука и цветов-помидоров для праздничного салата на Хэллоуин. Наслаждайтесь!

– рассказала Кастельон.



Как выглядит салат "Антипасто" в хэллоуинском варианте / Фото Ghoul at Heart