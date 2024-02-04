Идеальный кляр для отбивных: секретный ингредиент, о котором мало кто знает

Заметьте, что с этим перечнем ингредиентов можно сделать кляр на отбивные из кусочка свинины весом 300 граммов. Увеличивайте или уменьшайте их в зависимости от ваших потребностей.

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Как сделать кляр для отбивных из свинины

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

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Этот кляр делать довольно просто / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Вбейте яйцо в миску, посолите и поперчите.
  2. Добавьте молоко и тщательно взбейте венчиком.
  3. Затем всыпьте муку, просеянную через сито. Перемешивайте вилкой до тех пор, пока масса не станет однородной.
  4. Далее добавьте молотый чеснок и снова перемешайте.
  5. Окунайте в кляр предварительно отбитые куски свиного мяса. Обжаривайте до готовности на сковороде.