Ідеальний кляр для відбивних: секретний інгредієнт, про який мало хто знає

Зауважте, що з цим переліком інгредієнтів можна зробити кляр на відбивні зі шматочка свинини вагою 300 грамів. Збільшуйте чи зменшуйте їх залежно від ваших потреб.
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Як зробити кляр для відбивних зі свинини
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Цей кляр робити досить просто / Фото Unsplash
Приготування:
- Вбийте яйце в миску, посоліть та поперчіть.
- Додайте молоко і ретельно збийте вінчиком.
- Потім всипте борошно, просіяне через сито. Перемішуйте виделкою до тих пір, поки маса не стане однорідною.
- Далі додайте мелений часник і знову перемішайте.
- Занурюйте у кляр попередньо відбиті шматки свинячого м'яса. Обсмажуйте до готовності на пательні.