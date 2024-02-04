Ідеальний кляр для відбивних: секретний інгредієнт, про який мало хто знає

Зауважте, що з цим переліком інгредієнтів можна зробити кляр на відбивні зі шматочка свинини вагою 300 грамів. Збільшуйте чи зменшуйте їх залежно від ваших потреб.

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Як зробити кляр для відбивних зі свинини

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

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Цей кляр робити досить просто / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Вбийте яйце в миску, посоліть та поперчіть.
  2. Додайте молоко і ретельно збийте вінчиком.
  3. Потім всипте борошно, просіяне через сито. Перемішуйте виделкою до тих пір, поки маса не стане однорідною.
  4. Далі додайте мелений часник і знову перемішайте.
  5. Занурюйте у кляр попередньо відбиті шматки свинячого м'яса. Обсмажуйте до готовності на пательні.