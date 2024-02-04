Идеальный кляр для отбивных: секретный ингредиент, о котором мало кто знает

4 февраля 2024, 19:30
Читати новину українською

Источник:

УНИАН

Правильный кляр – важная часть приготовления вкусных отбивных. Узнайте, как сделать его самым лучшим.

Заметьте, что с этим перечнем ингредиентов можно сделать кляр на отбивные из кусочка свинины весом 300 граммов. Увеличивайте или уменьшайте их в зависимости от ваших потребностей.

Стоит попробовать Вкусный ужин из доступных продуктов: готовим биточки из мойвы по-одесски

Как сделать кляр для отбивных из свинины

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 50 граммов молока наивысшей жирности;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– соль, перец по вкусу;
– 1 чайная ложка молотого чеснока.


Этот кляр делать довольно просто / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Вбейте яйцо в миску, посолите и поперчите.
  2. Добавьте молоко и тщательно взбейте венчиком.
  3. Затем всыпьте муку, просеянную через сито. Перемешивайте вилкой до тех пор, пока масса не станет однородной.
  4. Далее добавьте молотый чеснок и снова перемешайте.
  5. Окунайте в кляр предварительно отбитые куски свиного мяса. Обжаривайте до готовности на сковороде.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить идеальные стейки из капусты.
Автор: Ольга Котів