Идеальный кляр для отбивных: секретный ингредиент, о котором мало кто знает
4 февраля 2024, 19:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
Правильный кляр – важная часть приготовления вкусных отбивных. Узнайте, как сделать его самым лучшим.
Заметьте, что с этим перечнем ингредиентов можно сделать кляр на отбивные из кусочка свинины весом 300 граммов. Увеличивайте или уменьшайте их в зависимости от ваших потребностей.
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Как сделать кляр для отбивных из свинины
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 1 яйцо;
– 50 граммов молока наивысшей жирности;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– соль, перец по вкусу;
– 1 чайная ложка молотого чеснока.
Этот кляр делать довольно просто / Фото Unsplash
Приготовление:
- Вбейте яйцо в миску, посолите и поперчите.
- Добавьте молоко и тщательно взбейте венчиком.
- Затем всыпьте муку, просеянную через сито. Перемешивайте вилкой до тех пор, пока масса не станет однородной.
- Далее добавьте молотый чеснок и снова перемешайте.
- Окунайте в кляр предварительно отбитые куски свиного мяса. Обжаривайте до готовности на сковороде.