Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим.

Стоит попробовать Самый лучший салат из пекинской капусты: простой рецепт с тунцом

Салат из пекинской капусты и курицы

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте.
  2. В миску с капустой добавьте кукурузу без воды.
  3. Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник.
  4. Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри.
  5. Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску.
  6. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу.