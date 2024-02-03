Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим.
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Салат из пекинской капусты и курицы
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте.
- В миску с капустой добавьте кукурузу без воды.
- Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник.
- Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри.
- Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску.
- Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу.