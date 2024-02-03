Куряче філе чудово пасує до пекінки. Цей салат сподобається багатьом.

Варто спробувати Найкращий салат з пекінської капусти: простий рецепт з тунцем

Салат з пекінської капусти та курки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Ретельно помийте капусту, після чого дрібно її нашаткуйте.
  2. До миски з капустою додайте кукурудзу без води.
  3. Відваріть яйця круто. Наріжте їх кубиком та відправте в салатник.
  4. Куряче філе вимийте, наріжте слайсами та обсмажте на олії з додаванням карі.
  5. Коли курка трохи охолоне, додайте її в миску.
  6. Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте до столу.