Куряче філе чудово пасує до пекінки. Цей салат сподобається багатьом.
Варто спробувати Найкращий салат з пекінської капусти: простий рецепт з тунцем
Салат з пекінської капусти та курки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно помийте капусту, після чого дрібно її нашаткуйте.
- До миски з капустою додайте кукурудзу без води.
- Відваріть яйця круто. Наріжте їх кубиком та відправте в салатник.
- Куряче філе вимийте, наріжте слайсами та обсмажте на олії з додаванням карі.
- Коли курка трохи охолоне, додайте її в миску.
- Заправте салат майонезом, перемішайте та подавайте до столу.