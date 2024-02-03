Пальчики оближешь: готовим простой и вкусный салат из пекинской капусты
3 февраля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:УНИАН
Салат из пекинской капусты прекрасно подойдет и к праздничному, и к повседневному столу. Кроме вкуса, он является еще и очень полезным.
Куриное филе прекрасно подходит к пекинской капусте. Этот салат понравится многим.
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Салат из пекинской капусты и курицы
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 1 средняя пекинская капуста;
– 1 баночка кукурузы;
– 3 яйца;
– 1 большое куриное филе;
– майонез;
– карри.
Приготовление:
- Тщательно помойте капусту, после чего мелко ее нашинкуйте.
- В миску с капустой добавьте кукурузу без воды.
- Отварите яйца вкрутую. Нарежьте их кубиком и отправьте в салатник.
- Куриное филе вымойте, нарежьте слайсами и обжарьте на масле с добавлением карри.
- Когда курица немного остынет, добавьте ее в миску.
- Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте к столу.