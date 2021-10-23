Если вам нравятся неочевидные ароматы и сочетание неожиданных ингредиентов – овощное мороженое станет одним из любимых рецептов. Домашнее мороженое, приготовленное из тщательно отобранных ингредиентов, станет прекрасным выбором для детей.
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Процесс приготовления блюда прост и требует лишь блендера. Ниже чрезвычайно простые рецепты домашнего мороженого.
Рецепт тыквенного мороженого
Время: 30 минут + 3,5 часа
Порций: 2
Волшебный десерт / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 300 миллилитров кокосового молока;
- 100 грамм замороженных кубиков тыквы;
- 3 столовые ложки финикового сиропа;
- 1/4 чайной ложки экстракта ванили;
- 1/4 чайной ложки корицы.
Приготовление:
- Разморозьте тыкву, но не до конца. Главный залог успешного десерта – тыква должна оставаться твердой.
- Положите все ингредиенты в чашу блендера и тщательно переблендерите их.
- Готовую массу разлейте по формочкам для мороженого или в другой сосуд и поставьте в морозилку на 3 – 4 часа.
- Мороженое в большой емкости требует перемешивания, чтобы оно равномерно застыло и мало однородную консистенцию.
- Лучше всего размешивать его каждые 30 – 40 минут.
Рецепт морковного мороженого с шоколадом
Время: 30 минут + 3,5 часа
Порций: 2
Рецепт такого мороженого будет иемть бархатную, кремовую текстуру и захватывающий, слегка пряный аромат.
Великолепное блюдо / Фото unsplash
Ингредиенты :
- 100 грамм тертой моркови;
- 100 миллилитров густой сметаны;
- 250 миллилитров молока;
- 100 грамм сахара;
- 50 грамм тертого темного шоколада;
- 15 миллилитров ванильного экстракта;
- щепотка корицы.
Приготовление:
- Положите все ингредиенты (кроме шоколада) в кастрюлю и тушите 7 – 8 минут.
- Когда масса остынет, аккуратно перемешайте ее, смешайте с шоколадом и переложите в сосуд.
- Чтобы мороженое получило нужную консистенцию, его нужно заморозить в морозилке на 3,5 часа.
- Время от времени его нужно перемешивать.