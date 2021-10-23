Если вам нравятся неочевидные ароматы и сочетание неожиданных ингредиентов – овощное мороженое станет одним из любимых рецептов. Домашнее мороженое, приготовленное из тщательно отобранных ингредиентов, станет прекрасным выбором для детей.

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Процесс приготовления блюда прост и требует лишь блендера. Ниже чрезвычайно простые рецепты домашнего мороженого.

Рецепт тыквенного мороженого

Время: 30 минут + 3,5 часа
Порций: 2

Волшебный десерт / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 300 миллилитров кокосового молока;
  • 100 грамм замороженных кубиков тыквы;
  • 3 столовые ложки финикового сиропа;
  • 1/4 чайной ложки экстракта ванили;
  • 1/4 чайной ложки корицы.

Приготовление:

  1. Разморозьте тыкву, но не до конца. Главный залог успешного десерта – тыква должна оставаться твердой.
  2. Положите все ингредиенты в чашу блендера и тщательно переблендерите их.
  3. Готовую массу разлейте по формочкам для мороженого или в другой сосуд и поставьте в морозилку на 3 4 часа.
  4. Мороженое в большой емкости требует перемешивания, чтобы оно равномерно застыло и мало однородную консистенцию.
  5. Лучше всего размешивать его каждые 30 – 40 минут.

Рецепт морковного мороженого с шоколадом

Время: 30 минут + 3,5 часа
Порций: 2

Рецепт такого мороженого будет иемть бархатную, кремовую текстуру и захватывающий, слегка пряный аромат.

Великолепное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты :

  • 100 грамм тертой моркови;
  • 100 миллилитров густой сметаны;
  • 250 миллилитров молока;
  • 100 грамм сахара;
  • 50 грамм тертого темного шоколада;
  • 15 миллилитров ванильного экстракта;
  • щепотка корицы.

Приготовление:

  1. Положите все ингредиенты (кроме шоколада) в кастрюлю и тушите 7 – 8 минут.
  2. Когда масса остынет, аккуратно перемешайте ее, смешайте с шоколадом и переложите в сосуд.
  3. Чтобы мороженое получило нужную консистенцию, его нужно заморозить в морозилке на 3,5 часа.
  4. Время от времени его нужно перемешивать.