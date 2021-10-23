Если вам нравятся неочевидные ароматы и сочетание неожиданных ингредиентов – овощное мороженое станет одним из любимых рецептов. Домашнее мороженое, приготовленное из тщательно отобранных ингредиентов, станет прекрасным выбором для детей.

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Процесс приготовления блюда прост и требует лишь блендера. Ниже чрезвычайно простые рецепты домашнего мороженого.

Рецепт тыквенного мороженого

Время: 30 минут + 3,5 часа

Порций: 2

Волшебный десерт / Фото unsplash

Ингредиенты:

300 миллилитров кокосового молока ;

100 грамм замороженных кубиков тыквы ;

3 столовые ложки финикового сиропа ;

1/4 чайной ложки экстракта ванили ;

1/4 чайной ложки корицы.

Приготовление:

Разморозьте тыкву , но не до конца. Главный залог успешного десерта – тыква должна оставаться твердой. Положите все ингредиенты в чашу блендера и тщательно переблендерите их. Готовую массу разлейте по формочкам для мороженого или в другой сосуд и поставьте в морозилку на 3 – 4 часа . Мороженое в большой емкости требует перемешивания , чтобы оно равномерно застыло и мало однородную консистенцию. Лучше всего размешивать его каждые 30 – 40 минут.

Рецепт морковного мороженого с шоколадом

Время: 30 минут + 3,5 часа

Порций: 2

Рецепт такого мороженого будет иемть бархатную, кремовую текстуру и захватывающий, слегка пряный аромат.

Великолепное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты :

100 грамм тертой моркови;

100 миллилитров густой сметаны;

250 миллилитров молока;

100 грамм сахара;

50 грамм тертого темного шоколада ;

15 миллилитров ванильного экстракта ;

щепотка корицы.

Приготовление: