Якщо вам подобаються неочевидні аромати та поєднання неочікуваних інгредієнтів – овочеве морозиво стане одним з улюблених рецептів. Домашнє морозиво, приготоване з ретельно відібраних інгредієнтів, стане чудовим вибором для дітей.
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Процес приготування страви простий і вимагає лише блендера. Нижче надзвичайно прості рецепти домашнього морозива.
Рецепт гарбузового морозива
Час: 30 хвилин + 3,5 години
Порцій: 2
Чарівний десерт / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 300 мілілітрів кокосового молока;
- 100 грам заморожених кубиків гарбуза;
- 3 столові ложки фінікового сиропу;
- 1/4 чайної ложки екстракту ванілі;
- 1/4 чайної ложки кориці.
Приготування:
- Розморозьте гарбуз, але не до кінця. Головна запорука успішного десерту – гарбуз повинен залишатися твердим.
- Покладіть усі інгредієнти у чашу блендера і ретельно переблендеріть їх.
- Готову масу розлийте по формах для морозива або в іншу посудину і поставте в морозилку на 3 – 4 години. Морозиво у великій місткості вимагає перемішування, щоб воно рівномірно застигло і мало однорідну консистенцію. Найкраще розмішувати його кожні 30 – 40 хвилин.
Рецепт морквяного морозива з шоколадом
Час: 30 хвилин + 3,5 години
Порцій: 2
Рецепт такого морозива матиме оксамитову, кремову текстуру та захоплюючий, злегка пряний аромат.
Чудова страва / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 100 грам тертої моркви;
- 100 мілілітрів густої сметани;
- 250 мілілітрів молока;
- 100 грам цукру;
- 50 грам тертого темного шоколаду;
- 15 мілілітрів ванільного екстракту;
- щіпка кориці.
Приготування:
- Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7 – 8 хвилин.
- Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину.
- Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3,5 години.
- Час від часу його потрібно змішувати.