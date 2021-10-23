Якщо вам подобаються неочевидні аромати та поєднання неочікуваних інгредієнтів – овочеве морозиво стане одним з улюблених рецептів. Домашнє морозиво, приготоване з ретельно відібраних інгредієнтів, стане чудовим вибором для дітей.

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Процес приготування страви простий і вимагає лише блендера. Нижче надзвичайно прості рецепти домашнього морозива.

Рецепт гарбузового морозива

Час: 30 хвилин + 3,5 години

Порцій: 2

Чарівний десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

300 мілілітрів кокосового молока;

100 грам заморожених кубиків гарбуза;

3 столові ложки фінікового сиропу;

1/4 чайної ложки екстракту ванілі;

1/4 чайної ложки кориці.

Приготування:

Розморозьте гарбуз, але не до кінця. Головна запорука успішного десерту – гарбуз повинен залишатися твердим. Покладіть усі інгредієнти у чашу блендера і ретельно переблендеріть їх. Готову масу розлийте по формах для морозива або в іншу посудину і поставте в морозилку на 3 – 4 години. Морозиво у великій місткості вимагає перемішування, щоб воно рівномірно застигло і мало однорідну консистенцію. Найкраще розмішувати його кожні 30 – 40 хвилин.

Рецепт морквяного морозива з шоколадом

Час: 30 хвилин + 3,5 години

Порцій: 2

Рецепт такого морозива матиме оксамитову, кремову текстуру та захоплюючий, злегка пряний аромат.

Чудова страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

100 грам тертої моркви;

100 мілілітрів густої сметани;

250 мілілітрів молока;

100 грам цукру;

50 грам тертого темного шоколаду;

15 мілілітрів ванільного екстракту;

щіпка кориці.

Приготування: