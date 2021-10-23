Якщо вам подобаються неочевидні аромати та поєднання неочікуваних інгредієнтів – овочеве морозиво стане одним з улюблених рецептів. Домашнє морозиво, приготоване з ретельно відібраних інгредієнтів, стане чудовим вибором для дітей.

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Процес приготування страви простий і вимагає лише блендера. Нижче надзвичайно прості рецепти домашнього морозива.

Рецепт гарбузового морозива

Час: 30 хвилин + 3,5 години
Порцій: 2

Чарівний десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 300 мілілітрів кокосового молока;
  • 100 грам заморожених кубиків гарбуза;
  • 3 столові ложки фінікового сиропу;
  • 1/4 чайної ложки екстракту ванілі;
  • 1/4 чайної ложки кориці.

Приготування:

  1. Розморозьте гарбуз, але не до кінця. Головна запорука успішного десерту – гарбуз повинен залишатися твердим.
  2. Покладіть усі інгредієнти у чашу блендера і ретельно переблендеріть їх.
  3. Готову масу розлийте по формах для морозива або в іншу посудину і поставте в морозилку на 3 – 4 години. Морозиво у великій місткості вимагає перемішування, щоб воно рівномірно застигло і мало однорідну консистенцію. Найкраще розмішувати його кожні 30 – 40 хвилин.

Рецепт морквяного морозива з шоколадом

Час: 30 хвилин + 3,5 години
Порцій: 2

Рецепт такого морозива матиме оксамитову, кремову текстуру та захоплюючий, злегка пряний аромат.

Чудова страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 100 грам тертої моркви;
  • 100 мілілітрів густої сметани;
  • 250 мілілітрів молока;
  • 100 грам цукру;
  • 50 грам тертого темного шоколаду;
  • 15 мілілітрів ванільного екстракту;
  • щіпка кориці.

Приготування:

  1. Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7 – 8 хвилин.
  2. Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину.
  3. Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3,5 години.
  4. Час від часу його потрібно змішувати.