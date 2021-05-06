Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился с читателями советами по ведению ресторанного бизнеса, а именно каким должен быть штат в ресторане и как его правильно распределить.

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Сегодня хочу немного рассказать о внутренних процессах на кухне. Их часто показывают в фильмах, но не все знают, сколько людей к ним привлечено,

– отметил ресторатор Владимир Ярославский.

Советы ресторатора Владимира Ярославского

Заготовительный цех

Заготовительный цех подразделяется на мясной, рыбный, овощной, цех заготовки яиц. Важно, что он был разделен и выдерживалось продуктовое соседство на кухне ресторана.

Горячий цех

В горячем цехе работники ресторана готовят все блюда, продукты которых подвергаются тепловой обработке.

Холодный цех

В холодном цехе повара готовят и оформляют закуски и холодные блюда.

Слаженная команда на кухне не менее важна, чем в любой другой сфере. Все должны говорить на одном кулинарном языке, а это достигается благодаря знаниям, опыту и большому желанию творить вместе чудеса,

– прокомментировал ресторатор.

Кондитерский цех

Отдельное место или целый цех в котором работают только десертники. В кондитерском цехе нужно придерживаться определенной температуры – 18 градусов, ведь это точная наука и даже малейшая ошибка может испортить результат.

Раздача

На раздаче в ресторане обычно работает старший шеф или су-шеф.

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