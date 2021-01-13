Досить купувати магазинні соуси – гайда готувати смачні та дієтичні соуси для салатів власноруч.

SmachnoNews підготував для вас підбірку корисних та низькокалорійних заправок для салатів на будь-який смак.

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– легка заправка

Легка заправка чудово підійде для таких салатів як Шуба, Олів'є, Мімоза.

Інгредієнти:

– 1 ст. л оливкової олії;

– 5 ст. л сметани;

– ½ ч. л гірчиці.

З'єднайте всі інгредієнти в мисці та ретельно перемішайте до однорідної маси. Заправте салат або перемастіть його шарами, він чудово замінить майонез.

– кефірна заправка

Така заправка чудово смакуватиме у салатах з домашнім сиром та овочами.

Інгредієнти:

– сметана;

– кефір;

– часник;

– свіжа зелень;

– спеції на ваш смак.

Щодо пропорцій – вони залежать від об'єму вашого салату. Змішайте всі рідкі інгредієнти у мисці, вичавіть часник та додайте спецій. Перемішайте соус до однорідної консистенції та заправте салат.

Різноманітні заправки для салатів

– французька заправка

Ніжна заправка з легкими нотками кислинки чудово підійде для свіжих салатів з зелені або овочів.

Інгредієнти:

– 100 мл йогурту (грецького);

– ½ огірка;

– ½ ч. л лимонного соку;

– 1 ч. л оливкової олії;

– ½ ч. л діжонської гірчиці;

– спеції на ваш смак.

Помийте свіжий огірок, наріжте його дрібним кубиком. З'єднайте всі інгредієнти у мисці та перемішайте до однорідного стану.

– гостра заправка

Гостра заправка чудово підійде до м'ясних салатів або як доповнення до м'ясної тарілки.

Інгредієнти:

– 100 г сметани;

– 1 ст. л тертого хрону;

– 1 ч. л гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– спеції на ваш смак.

Дрібно наріжте часник або вичавіть його, додайте до сметани та перемішайте. З'єднайте решту інгредієнтів зі сметаною та ретельно вимішайте суміш до однорідної маси.

– сирна заправка

Сирна заправка чудово поєднується зі свіжими салатами з зеленню та овочами.

Інгредієнти:

– 100 г йогурту;

– 100 г кисломолочного сиру;

– 1 ч. л гірчиці;

– ½ ч. л лимонного соку;

– спеції на ваш смак.

Кисломолочний домашній сир перетріть через дрібне сито, щоб не було грудочок, а структура соусу була ніжнішою. З'єднайте всі інгредієнти в мисці, перемішайте та заправте салат.

– цитрусова заправка

Цитрусова заправка чудово смакує до салатів з курки, адже вона кисло-солодка та надзвичайно ароматна.

Інгредієнти:

– 200 мл грецького йогурту;

– 1 ч. л меду;

– 1 ст. л апельсинового соку;

– ½ ч. л цедри апельсина;

– 1 ч. л гірчиці;

– спеції на ваш смак.

Обшпарте апельсин окропом, зніміть цедру та вичавіть сік. Змішайте всі інгредієнти в мисці та перемішайте. Ароматна цитрусова заправка стане вашою улюбленою до салатів з курки та качки.

Соуси для салатів

– освіжаюча заправка

Яскравий свіжий аромат та смак заправки підійде для свіжих салатів з куркою та фруктами.

Інгредієнти:

– 200 мл йогурту;

– ½ огірка;

– м'ята на ваш смак;

– 1 ч. л оливкової олії;

– спеції на ваш смак.

Дрібно наріжте огірок, за бажанням його також можна натерти на дрібній тертці. Помийте листочки м'яти, порвіть їх руками та змішайте з рештою інгредієнтів до однорідної маси.

– домашній низькокалорійний майонез

Чудова альтернатива магазинному майонезу. Цією заправкою можна заправляти будь-який салат – смак буде неперевершений.

Інгредієнти:

– 2 шт. варених жовтків;

– 100 г сметани;

– 1 ст. л гірчиці;

– спеції на ваш смак.

Розімніть жовтки виделкою, змішайте з рештою інгредієнти та легенько збийте до однорідності. Смачного!

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