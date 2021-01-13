Вісім корисних заправок для салатів, які замінять майонез: рецепти на будь-який смак
Досить купувати магазинні соуси – гайда готувати смачні та дієтичні соуси для салатів власноруч.
SmachnoNews підготував для вас підбірку корисних та низькокалорійних заправок для салатів на будь-який смак.
Читайте також Як правильно обсмажити качине філе на сковорідці – поради Володимира Ярославського
– легка заправка
Легка заправка чудово підійде для таких салатів як Шуба, Олів'є, Мімоза.
- З'єднайте всі інгредієнти в мисці та ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Заправте салат або перемастіть його шарами, він чудово замінить майонез.
– кефірна заправка
Така заправка чудово смакуватиме у салатах з домашнім сиром та овочами.
- Щодо пропорцій – вони залежать від об'єму вашого салату.
- Змішайте всі рідкі інгредієнти у мисці, вичавіть часник та додайте спецій.
- Перемішайте соус до однорідної консистенції та заправте салат.
Різноманітні заправки для салатів
– французька заправка
Ніжна заправка з легкими нотками кислинки чудово підійде для свіжих салатів з зелені або овочів.
- Помийте свіжий огірок, наріжте його дрібним кубиком.
- З'єднайте всі інгредієнти у мисці та перемішайте до однорідного стану.
– гостра заправка
Гостра заправка чудово підійде до м'ясних салатів або як доповнення до м'ясної тарілки.
- Дрібно наріжте часник або вичавіть його, додайте до сметани та перемішайте.
- З'єднайте решту інгредієнтів зі сметаною та ретельно вимішайте суміш до однорідної маси.
– сирна заправка
Сирна заправка чудово поєднується зі свіжими салатами з зеленню та овочами.
Інгредієнти:
– 100 г йогурту;
– 100 г кисломолочного сиру;
– 1 ч. л гірчиці;
– ½ ч. л лимонного соку;
– спеції на ваш смак.
- Кисломолочний домашній сир перетріть через дрібне сито, щоб не було грудочок, а структура соусу була ніжнішою.
- З'єднайте всі інгредієнти в мисці, перемішайте та заправте салат.
– цитрусова заправка
Цитрусова заправка чудово смакує до салатів з курки, адже вона кисло-солодка та надзвичайно ароматна.
- Обшпарте апельсин окропом, зніміть цедру та вичавіть сік.
- Змішайте всі інгредієнти в мисці та перемішайте. Ароматна цитрусова заправка стане вашою улюбленою до салатів з курки та качки.
Соуси для салатів
– освіжаюча заправка
Яскравий свіжий аромат та смак заправки підійде для свіжих салатів з куркою та фруктами.
- Дрібно наріжте огірок, за бажанням його також можна натерти на дрібній тертці.
- Помийте листочки м'яти, порвіть їх руками та змішайте з рештою інгредієнтів до однорідної маси.
– домашній низькокалорійний майонез
Чудова альтернатива магазинному майонезу. Цією заправкою можна заправляти будь-який салат – смак буде неперевершений.
- Розімніть жовтки виделкою, змішайте з рештою інгредієнти та легенько збийте до однорідності. Смачного!
ф
Джерело: SmachnoNews
Поділитися новиною