Баклажаны известны человечеству с давних времен. Правда, популярность на кухне этот овощ завоевал не сразу: древние греки, например, называли его "яблоком безумия".
Однако со временем баклажаны стали желанным гостем на любом столе. Помимо божественного вкуса они отличаются замечательным составом: в них много клетчатки, мало калорий и уйма витаминов и минералов.
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В Турции и на Балканах весьма популярным блюдом является имам баялды, что в переводе означает "имам обалдел". По легенде, один имам получил такое удовольствие от блюда, что упал в обморок. Сегодня мы будем готовить не эту закуску, а пирог с баклажанами. Но уверяем: от его вкуса имам также потерял бы голову!
Рецепт пирога с баклажанами
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт. (среднего размера);
- помидоры черри – 10 шт. (или один большой плотный помидор);
- яйца – 2 шт.;
- оливковое масло – 8 ст. л.;
- мука – ⅔ ст.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- орегано сушеное – щепотка;
- вода или молоко – 1 – 2 ст. л.;
- соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем баклажан кружочками по 0,5 см, посыпаем солью и оставляем на 20 минут, чтобы из овоща ушла лишняя горечь. После этого соль смываем, а баклажаны отцеживаем.
- Разогреваем на сковороде половину масла и 5 минут жарим на нем баклажаны до золотистого цвета. Обсушиваем баклажаны салфеткой.
- Взбиваем яйцо с солью, орегано и оставшимся маслом.
- Муку, смешав с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Если тесто слишком густое, добавляем 1 – 2 ст. л. молока или воды.
- Помидоры черри режем пополам (большой помидор – на 12 – 16 ломтиков) и освобождаем от семян.
- Добавляем в тесто баклажаны и помидоры.
- Смазываем форму, в которой будет печься пирог, сливочным или подсолнечным маслом.
- Выкладываем тесто в форму: оно должно заполнить ее на ⅔. Также можно раскатать тесто вроде пиццы и выложить начинку сверху.
- Посыпаем пирог орегано и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!