Баклажаны известны человечеству с давних времен. Правда, популярность на кухне этот овощ завоевал не сразу: древние греки, например, называли его "яблоком безумия".

Однако со временем баклажаны стали желанным гостем на любом столе. Помимо божественного вкуса они отличаются замечательным составом: в них много клетчатки, мало калорий и уйма витаминов и минералов.

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В Турции и на Балканах весьма популярным блюдом является имам баялды, что в переводе означает "имам обалдел". По легенде, один имам получил такое удовольствие от блюда, что упал в обморок. Сегодня мы будем готовить не эту закуску, а пирог с баклажанами. Но уверяем: от его вкуса имам также потерял бы голову!

Рецепт пирога с баклажанами

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт. (среднего размера);

помидоры черри – 10 шт. (или один большой плотный помидор);

яйца – 2 шт.;

оливковое масло – 8 ст. л.;

мука – ⅔ ст.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

орегано сушеное – щепотка;

вода или молоко – 1 – 2 ст. л.;

соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

Нарезаем баклажан кружочками по 0,5 см, посыпаем солью и оставляем на 20 минут, чтобы из овоща ушла лишняя горечь. После этого соль смываем, а баклажаны отцеживаем. Разогреваем на сковороде половину масла и 5 минут жарим на нем баклажаны до золотистого цвета. Обсушиваем баклажаны салфеткой. Взбиваем яйцо с солью, орегано и оставшимся маслом. Муку, ​​смешав с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Если тесто слишком густое, добавляем 1 – 2 ст. л. молока или воды. Помидоры черри режем пополам (большой помидор – на 12 – 16 ломтиков) и освобождаем от семян. Добавляем в тесто баклажаны и помидоры. Смазываем форму, в которой будет печься пирог, сливочным или подсолнечным маслом. Выкладываем тесто в форму: оно должно заполнить ее на ⅔. Также можно раскатать тесто вроде пиццы и выложить начинку сверху. Посыпаем пирог орегано и выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!