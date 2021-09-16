Баклажан – це овоч, який відомий людству з давніх-давен. Щоправда, популярність на кухні він завоював не одразу: давні греки називали його "яблуком безумства".
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З часом кулінари ввели його у повсякденних вжиток, а страви з нього стали бажаним гостем на будь-якому столі. Найбільш популярною з них вважають імам баялди, що в перекладі означає "імам в непритомності". Згідно легенд, один імам отримав таке велике задоволення від страви, що втратив свідомість.
Окрім того варто пам'ятати, що баклажан – дуже корисний овоч: в ньому багато клітковини, мало калорій та дуже багато вітамінів і мінералів.
Рецепт імам баялди
Інгредієнти:
- баклажан – 1 штука (середній розмір);
- помідори черрі – 10 штук (або один великий, але твердий);
- яйця – 2 штуки;
- оливкова олія – 8 столових ложок;
- борошно – 2/3 склянки;
- розпушувач – 1 чайна ложка;
- орегано сушений – щіпка;
- сіль – за смаком.
Приготування:
- Ріжемо баклажан скибочками по 0,5 сантиметра, посипаємо сіллю та залишаємо на 20 хвилин, щоб з овоча пішла зайва гіркота. Після цього сіль змиваємо, а баклажани віджимаємо.
- Розігріваємо половину олії на сковорідці та 5 хвилин смажимо баклажани до золотистого кольору. Обсушуємо баклажани серветкою.
- Збиваємо яйце з сіллю, орегано та олією, яка залишилася.
- В борошно додаємо розпушувач та просіюємо у яєчну суміш.
- Помідори черрі ріжемо навпіл та видаляємо насіння. Змащуємо форму або маленьке деко, на якому будемо пекти пиріг.
- Додамо до тіста баклажани та помідори, викладаємо у форму на 2/3 висоти. Якщо тісто занадто густе – додаємо 1 – 2 столові ложки молока або води.
- Посипаємо пиріг орегано та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.