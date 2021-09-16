Баклажан – це овоч, який відомий людству з давніх-давен. Щоправда, популярність на кухні він завоював не одразу: давні греки називали його "яблуком безумства".

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З часом кулінари ввели його у повсякденних вжиток, а страви з нього стали бажаним гостем на будь-якому столі. Найбільш популярною з них вважають імам баялди, що в перекладі означає "імам в непритомності". Згідно легенд, один імам отримав таке велике задоволення від страви, що втратив свідомість.

Окрім того варто пам'ятати, що баклажан – дуже корисний овоч: в ньому багато клітковини, мало калорій та дуже багато вітамінів і мінералів.

Рецепт імам баялди

Інгредієнти:

баклажан – 1 штука (середній розмір);

помідори черрі – 10 штук (або один великий, але твердий);

яйця – 2 штуки;

оливкова олія – ​​8 столових ложок;

борошно – 2/3 склянки;

розпушувач – 1 чайна ложка;

орегано сушений – щіпка;

сіль – за смаком.

Приготування: