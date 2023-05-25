Что приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предки

На 40 день после Пасхи верующие празднуют Вознесение Господне. В этот день полагается накрывать богатый стол с мучными блюдами.

В 2023 году Вознесение Господне празднуют 25 мая. В этот день верующие посещают храмы, а затем собираются в кругу самых родных за праздничным обедом. В этот период нет поста, поэтому на стол можно ставить любые блюда. 24 Канал рассказывает об особом лакомстве, которое наши предки готовили в этот день.

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Согласно традициям наши бабушки выпекали специальные блины, готовили блюда из яиц и пекли "лестницы". Это печенье с семью символизирующей ступеньки Иисуса, который поднимался на Небеса.

Рецепт приготовления вознесенских стремянок

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Традиационное лакомство/ Фото Главред

Ингредиенты :

– 4 грамма ванилина;

– 100 миллилитров воды;

– 200 грамм пшеничной муки;

– 80 грамм сахарной пудры;

– 40 миллилитров лимонного сока;

– 120 грамм лесных орехов;

– 1 яйцо.

Приготовление:

В ступке или ножом измельчите предварительно поджаренные лесные орехи.

Добавьте в ореховую смесь ванилин, сахарную пудру и просеянную муку и все смешайте.

Добавить желток одного яйца и лимонный сок. Замесите не очень крутое тесто, добавляя постепенно добавляя воду.

Раскатайте тесто толщиной 1 см и разрежьте на полоски.

Выложите их на противень, чтобы получилась лестница на 7 шагов.

В местах соединения смочите мокрой кисточкой.

Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

Готовое печенье получится жестким. Утром на праздник Вознесения каждый должен съесть стремянку, запивая освященной водой.

Праздничная трапеза может включать самые разные блюда, особенно, всякую выпечку. Приготовьте масляный пирог или же блины с курицей. Наши предки приметили, что именно булочки были символами Вознесения Господня.