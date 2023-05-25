У 2023 році Вознесіння Господнє святкують 25 травня. У цей день віряни відвідують храми, а згодом збираються у колі найрідніших за святковим обідом. В цей період немає посту, тому на стіл можна ставити будь-які страви. 24 Канал розповідає про особливі ласощі, які наші предки готували у цей день.

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Згідно з традиціями наші бабусі випікали спеціальні млинці, готували страви з яєць і пекли "драбинки". Це печиво з сімома сходинками, що символізує, Ісуса, який піднімався на Небеса.

Рецепт приготування вознесенських драбинок

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Традиційні ласощі / Фото Главред

Інгредієнти:

– 4 грами ваніліну;

– 100 мілілітрів води;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 40 мілілітрів лимонного соку;

– 120 грамів лісових горіхів;

– 1 яйце.

Приготування:

У ступці або ножем подрібніть попередньо підсмажені лісові горіхи.

Додайте до горіхової суміші ванілін, цукрову пудру та просіяне борошно і все змішайте.

Додайте жовток одного яйця та лимонний сік. Замісіть не дуже круте тісто додаючи поступово додаючи воду.

Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр та розріжте на смужки.

Викладіть їх на деко, щоб вийшла драбинка на 7 кроків.

У місцях з'єднання змочіть мокрим пензликом.

Поставте в розігріту духовку і випікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Готове печиво вийде твердим. Вранці на свято Вознесіння кожен має з'їсти драбинку, запиваючи освяченою водою.

Святкова трапеза може включати найрізноманітніші страви, особливо, всяку випічку. Приготуйте масляний пиріг або ж млинці з куркою. Наші пращури вважали, що саме булочки були символами Вознесіння Господнього.