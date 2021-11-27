Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом невероятно нежного, сочного и румяного цыпленка тапака.

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Блюдо готовится довольно быстро и легко. Вам нужно заранее его замариновать, а готовится блюдо за 20 – 30 минут.

Рецепт цыпленка тапака

Время : от 3 – 4 часов.

: от 3 – 4 часов. Порции: 4



Цыпленок тапака / скриншот с видео

Ингредиенты:

– 500 – 600 граммов цыпленка;

– 70 – 80 миллилитров масла;

– 30 граммов сливочного масла;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Тщательно вымойте и высушите цыпленка бумажными полотенцами.

Подготовьте его к запеканию согласно инструкции: отрежьте хвостик. Сделайте надрез в грудной части тушки и раскройте ее наружу.



Скриншот с видео

Прежде чем отбить цыпленка, выверните ему суставы, чтобы тушка была плоской.

Обратите внимание! Кости должны остаться целыми. Не разбивайте их при отбивании тушки.

Отбейте только куриное филе несколькими ударами кухонного молотка.

Для приготовления маринада смешайте воду, масло и черный перец.

Тщательно смажьте им цыпленка.

Переложите все в глубокую посуду и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте мясо мариноваться на 2 – 3 часа.

Для чесночной заправки смешайте в чаше блендера очищенные от шелухи зубчики чеснока и влейте масло. Перебейте все в однородную массу блендером.



Скриншот с видео

Разогрейте сковородку с маслом и выложите в нее цыпленка. Накройте его тарелкой и прижмите. Лучше всего поставить сверху на тарелку сотейник с водой, чтобы он прижал мясо к сковородке.



Скриншот с видео

Жарьте цыпленка на среднем огне в течение 5 – 6 минут с одной стороны, и 6 – 7 минут с другой.

Важно! Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте небольшой надрез ножом в грудной части тушки.

Если вытекает светлый сок – он готов.

Полейте цыпленка тапака чесночной заправкой со всех сторон, не вынимая тушку из сковородки.

Добавьте к блюду сливочное масло и жарьте цыпленка еще по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Жарим с тарелкой и грузом с водой.



Скриншот с видео