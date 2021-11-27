Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом невероятно нежного, сочного и румяного цыпленка тапака.
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Блюдо готовится довольно быстро и легко. Вам нужно заранее его замариновать, а готовится блюдо за 20 – 30 минут.
Рецепт цыпленка тапака
- Время: от 3 – 4 часов.
- Порции: 4
Цыпленок тапака / скриншот с видео
Приготовление:
- Тщательно вымойте и высушите цыпленка бумажными полотенцами.
- Подготовьте его к запеканию согласно инструкции: отрежьте хвостик. Сделайте надрез в грудной части тушки и раскройте ее наружу.
Скриншот с видео
- Прежде чем отбить цыпленка, выверните ему суставы, чтобы тушка была плоской.
- Отбейте только куриное филе несколькими ударами кухонного молотка.
- Для приготовления маринада смешайте воду, масло и черный перец.
- Тщательно смажьте им цыпленка.
- Переложите все в глубокую посуду и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте мясо мариноваться на 2 – 3 часа.
- Для чесночной заправки смешайте в чаше блендера очищенные от шелухи зубчики чеснока и влейте масло. Перебейте все в однородную массу блендером.
Скриншот с видео
- Разогрейте сковородку с маслом и выложите в нее цыпленка. Накройте его тарелкой и прижмите. Лучше всего поставить сверху на тарелку сотейник с водой, чтобы он прижал мясо к сковородке.
Скриншот с видео
- Жарьте цыпленка на среднем огне в течение 5 – 6 минут с одной стороны, и 6 – 7 минут с другой.
- Если вытекает светлый сок – он готов.
- Полейте цыпленка тапака чесночной заправкой со всех сторон, не вынимая тушку из сковородки.
- Добавьте к блюду сливочное масло и жарьте цыпленка еще по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Жарим с тарелкой и грузом с водой.
Скриншот с видео
- Цыпленок тапака готов. Выложите его на блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита!