Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом неймовірного ніжного, соковитого та рум'яного курчати тапака.
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Старва готується доволі швидко та легко. Вам потрібно заздалегідь її замаринувати, а готується страва за 20 – 30 хвилин.
Рецепт курчати тапака
- Час: від 3 – 4 годин.
- Порції: 4
Курча тапака / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте та просушіть курча паперовими рушниками.
- Підготуйтн його до запікання згідно інструкції: відріжте хвостик. Зробіть надріз в грудній частині тушки та розкрийте її назовні.
Скріншот з відео
- Перш ніж відбити курча, виверніть йому суглоби, щоб тушка була плоскою.
- Відбийте тільки куряче філе кількома ударами кухонного молотка.
- Для приготування маринаду змішайте воду, олію та чорний перець.
- Ретельно змастіть ним курча.
- Перекладіть все у глибокий посуд та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть м'ясо маринуватися на 2 – 3 години.
- Для часникової заправки змішайте в чаші блендера очищені від лушпиння зубчики часнику та влийте олію. Перебийте все в однорідну масу блендером.
Скріншот з відео
- Розігрійте сковорідку з олією та викладіть в неї курча. Накрийте його тарілкою та притисніть. Найкраще поставити зверху на тарілку сотейник з водою, щоб він притиснув м'ясо до сковорідки.
Скріншот з відео
- Смажте курча на середньому вогні протягом 5 – 6 хвилин з одного боку, та 6 – 7 хвилин з іншого.
- Полийте курча тапака часниковою заправкою зі всіх сторін, не виймаючи тушку зі сковорідки.
- Додайте до страви вершкове масло та смажте курча ще по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Смажимо з тарілкою та вантажем з водою.
Скріншот з відео
- Курча тапака готове. Викладіть його на таріль та подавайте до столу. Смачного!