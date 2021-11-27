Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом неймовірного ніжного, соковитого та рум'яного курчати тапака.

Читайте також Рецепти для посиденьок із друзями

Старва готується доволі швидко та легко. Вам потрібно заздалегідь її замаринувати, а готується страва за 20 – 30 хвилин.

Рецепт курчати тапака

  • Час: від 3 – 4 годин.
  • Порції: 4


Курча тапака / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте та просушіть курча паперовими рушниками.
  1. Підготуйтн його до запікання згідно інструкції: відріжте хвостик. Зробіть надріз в грудній частині тушки та розкрийте її назовні.


Скріншот з відео

  1. Перш ніж відбити курча, виверніть йому суглоби, щоб тушка була плоскою.
  1. Відбийте тільки куряче філе кількома ударами кухонного молотка.
  1. Для приготування маринаду змішайте воду, олію та чорний перець.
  1. Ретельно змастіть ним курча.
  1. Перекладіть все у глибокий посуд та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть м'ясо маринуватися на 2 – 3 години.
  1. Для часникової заправки змішайте в чаші блендера очищені від лушпиння зубчики часнику та влийте олію. Перебийте все в однорідну масу блендером.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте сковорідку з олією та викладіть в неї курча. Накрийте його тарілкою та притисніть. Найкраще поставити зверху на тарілку сотейник з водою, щоб він притиснув м'ясо до сковорідки.


Скріншот з відео

  1. Смажте курча на середньому вогні протягом 5 – 6 хвилин з одного боку, та 6 – 7 хвилин з іншого.
  1. Полийте курча тапака часниковою заправкою зі всіх сторін, не виймаючи тушку зі сковорідки.
  1. Додайте до страви вершкове масло та смажте курча ще по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Смажимо з тарілкою та вантажем з водою.


Скріншот з відео

  1. Курча тапака готове. Викладіть його на таріль та подавайте до столу. Смачного!