Ежегодно 11 июля празднуют – Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Идея праздника возникла в 1995 году по Франции и приобрело популярность в других странах. В Украине этот праздник отмечают с 2016 года.

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Ацтеки Майя первыми начали готовить шоколадный напиток "чоколатль" из какао-бобов в 600 году до н. е. Название "шоколад" происходит из слова xocolātl и означает– "горькая вода". "Напиток богов" готовили из какао, с добавлением меда и перца чили.

Шоколад с перцем / Фото Pexels

Шоколад был элитным продуктом. После покорения Мексики испанцами "священный" напиток потерял свой статус и получил распространение в Испании, Италии, Европе. В XVI веке горячий шоколад был благородным напитком аристократов, его готовили с корицей и сахаром. Во Францию какао привезла невеста короля Людовика XIII, испанская принцесса Анна.

Черный шоколад / Фото Unsplash

В Швейцарии Франсуа Луи Кайе создал первую прессованную шоколадную плитку в 1819 году. Англичане Джордж и Ричард Кэдбери начали производство шоколадных конфет в 1821 году. Швейцарец Шарль Амедей Колер изобрел шоколадные батончики с фундуком.

Молочный шоколад / Фото Pexels

Кондитеры усовершенствовали рецептуру шоколадных изделий. Изобретенное Генрихом Нестле в Германии "сухое молоко" использовали для создания различных видов шоколада. В 1876 году в Швейцарии Даниэль Петер создал молочный шоколад.

В 30-х годах XX веке в компании Nestle создали белый шоколад, в котором нет какао-порошка, только какао-масло. В XXI веке было создано розовый шоколад.

Розовый шоколад / Фото Unsplash

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Для производства шоколада используют мягкую часть плодов какао-дерева – какао-бобов. Они растут в странах с тропическим климатом. Их сушат и обжаривают. Шоколад богат питательными и полезными веществами для тонуса организма.

Какао-бобы / Фото Pexels

Ученые обнаружили, что аромат шоколада стимулирует ритм тета-волн головного мозга, что способствует релаксации всего организма. Особенно полезен темный шоколад – в его составе должно быть не менее 70% какао, влияющие на центры удовольствия и улучшение настроения.