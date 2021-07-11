Щорічно 11 липня святкують – Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day). Ідея свята виникла 1995 року у Франції, яке набуло популярності в інших країнах. В Україні це свято відзначають від 2016 року.

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Ацтеки Майя першими почали готувати шоколадний напій "чоколатль" з какао-бобів у 600 році до н. е. Назва “шоколад” походить зі слова xocolātl та означає – "гірка вода". "Напій богів" готували з какао, з додаванням меду та перцю чилі.

Шоколад з перцем/ Фото Pexels

Шоколад був елітним продуктом. Після підкорення Мексики іспанцями "священний" напій втратили свій статус і набув поширення в Іспанії, Італії, Європі. У XVI столітті гарячий шоколад був шляхетним напоєм аристократів, його готували з корицею та цукром. До Франції какао привезла наречена короля Людовіка XIII, іспанська принцеса Анна.

Чорний шоколад / Фото Unsplash

У Швейцарії Франсуа Луї Кайе створив першу пресовану шоколадну плитку у 1819 році. Англійці Джордж і Річард Кедбері почали виробництво шоколадних цукерок у 1821 році. Швейцарець Шарль Амедей Колер винайшов шоколадні батончики з фундуком.

Молочний шоколад/ Фото Pexels

Кондитери удосконалювали рецептуру шоколадних виробів. Винайдене Генріхом Нестле у Німеччині "сухе молоко" використовували для створення різних видів шоколаду. 1876 року у Швейцарії Даніель Петер створив молочний шоколад.

В 30-х роках XX столітті у компанії Nestle створили білий шоколад, в якому немає какао-порошку, лише какао-масло. В XXI столітті було створено рожевий шоколад.

Рожевий шоколад/ Фото Unsplash

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Для виробництва шоколаду використовують м'яку частину плодів какао-дерева – какао-бобів. Вони ростуть у країнах з тропічним кліматом. Їх сушать, обсмажують. Шоколад багатий поживними та корисними речовинами для тонусу організму.

Какао-боби/ Фото Pexels

Вчені виявили, що аромат шоколаду стимулює ритм тета-хвиль головного мозку, що сприяючи релаксації всього організму. Особливо корисний темний шоколад – у його складі має бути не менше 70% какао, що впливають на центри задоволення та покращення настрою.