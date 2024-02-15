Какое мясо выбрать для сочного стейка: приготовьте идеальный ужин: приготовьте идеальный ужин
15 февраля 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Стейк – это так вкусно, а еще его очень просто готовить. Просто подберите правильное мясо, добавьте специи – и на вашем столе аппетитный ужин.
Стейк – идеальный вариант ужина для всех, кто любит сочное мясо. Подавать можно с салатом или картофельным пюре.
Интересно Это будет вау: что приготовить на романтический ужин – подборка блюд за 15 минут
Лучшим мясом для стейка принято считать говядину. Если есть возможность приобрести лопатку – вы точно не прогадаете.
Рецепт стейка
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 400 грамм говядины (лопатки);
– 100 грамм масла;
– 2 зубчика чеснока;
– специи: соль, перец, чеснок, розмарин.
Приготовление:
- Перед жаркой выньте мясо, чтобы оно было комнатной температуры.
- На сковороде растопите масло, добавьте розмарин и измельченный чеснок.
- Выложите мясо.
- Жарьте по 4 – 5 минут с каждой стороны.
- Во время запекания поливайте мясо сливочным маслом.
- Готовый стейк приправьте солью и свежемолотым перцем.
- Дайте отдохнуть 10 минут.
- Только по истечении этого времени нарежьте.