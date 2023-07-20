Для того, щоб придбати натуральний продукт, важливо розуміти, як вибрати якісний сік і відрізнити його від підроблених альтернатив. У статті 24 Каналу отримайте важливу інформацію, яка допоможе вам прийняти зважене рішення.

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Уважно читайте етикетку

Вибираючи сік, перш за все уважно вивчіть етикетку. Справжній натуральний сік матиме стислий список інгредієнтів. У складі будуть лише фрукти або ягоди, з яких він виготовлений. Будьте обережні з соками з довгим списком інгредієнтів, особливо, якщо вони містять штучні підсолоджувачі, консерванти або барвники.

Улюблений напій / Фото unsplash

Перевірте наявність м’якоті та осаду

Натуральні соки зазвичай нефільтровані та можуть містити м’якоть або осад, залежно від фрукта. Ці натуральні компоненти є показниками автентичності та демонструють, що сік не піддавався надмірній обробці чи фільтрації. Обережно струсіть пляшку або контейнер і спостерігайте, чи не осідає на дні осад або м’якоть.

Чи має значення колір

Справжні натуральні соки часто мають яскраві, природні кольори, які відображають фрукти. Наприклад, апельсиновий сік повинен мати насичений золотистий відтінок, а яблучний – світло-золотистий або злегка бурштиновий. Будьте обережні, якщо сік виглядає неприродно яскравим або якщо колір здається штучним. Крім того, натуральний сік може дещо помутніти через наявність м’якоті, тоді як підроблені версії, ймовірно, матимуть ідеально прозорий вигляд.

Кожен ранок починається з чашки ароматної кави. Дізнайтеся як обрати якісний продукт.