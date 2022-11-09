Кулинарные лайфхаки – всегда весело и интересно. Кроме того, всегда хочется удивить близких всяческими приемами. К примеру, когда вы добудете из лимона сок, не разрезая его, это может вызвать настоящий фурор.

Не пропустите Быстро и доступно: три рецепта куриных голеней на каждый день

Новый способ получения лимонного сока

Когда мы разрезаем лимон, то провоцируем его гниение. Если этот фрукт часто в нашем рационе – тогда нет никаких проблем, если нет – тогда этот способ точно вам пригодится.

Вкусный и полезный ингредиент / Фото Unspash

Первый шаг – хорошо раскатать лимон ладонью. После этой манипуляции он должен стать очень мягким, так что если вы еще не добились этого результата – продолжайте процесс. Таким образом, мы разрушаем мембраны и облегчаем выделение сока.

Затем нужно проткнуть сторону без плодоножки тонкой деревянной шпажкой. Вот и все! Теперь только нужно сжать лимон и получить необходимое количество сока. Кроме того, фрукт не будет засыхать, что позволит не хранить в холодильнике далекую от эстетики половинку лимона, из которой выдавили сок.