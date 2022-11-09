Кулінарні лайфхаки – це завжди весело та цікаво. Окрім того, завжди хочеться здивувати близьких усілякими прийомами. Наприклад, коли ви добудете з лимона сік, не розрізаючи його, це може викликати справжній фурор.

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Новий спосіб отримання лимонного соку

Коли ми розрізаємо лимон, то провокуємо його швидше псування. Якщо цей фрукт часто у нашому раціоні – тоді немає жодних проблем, якщо ж ні – тоді цей спосіб стане вам у пригоді.

Смачний та корисний інгредієнт / Фото Unspash

Перший крок – гарно розкачати лимон долонею. Після цієї маніпуляції він повинен стати дуже м'яким, тож якщо ви ще не досягли цього результату – продовжуйте процес. Таким чином ми руйнуємо мембрани та полегшуємо виділення соку.

Потім потрібно проткнути сторону без плодоніжки тонкою дерев'яною шпажкою. Ось і все! Тепер лише потрібно стиснути лимон та отримати необхідну кількість соку. Окрім того, фрукт не буде засихати, що дозволить не зберігати в холодильнику далеку від естетики половинку лимона, з якої видавили сік.