Одной из наиболее распространенных подделок среди молочных продуктов является сгущенка. Как отличить натуральную сгущенку от имитационного изделия и выбрать тот, что доставит только удовольствие, читайте в материале 24 Канала.

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Как определить фальсификат

Качественная сгущенка должна состоять только из молока и сахара. Однако изготовить настоящий продукт необходимы качественные ингредиенты и ответственное производство. Часто в сгущенку добавляют модифицированный крахмал, ароматизаторы, подсластители, сахарозаменители. Если на продукте указана добавка E950, это подсластитель ацесульфам калия, который запрещено давать детям до 7 лет.

Такой аппетитный ингредиент.

Что касается вареной сгущенки, то что ее не варят, а искусственно загущают и подкрашивают. В результате получается более дешевый, но очень вредный для здоровья человека продукт.

Как правильно выбрать сгущенку

Первое, на что стоит обратить внимание, это состав сгущенки. Натуральная сгущенка должна содержать только два основных ингредиента – это сахар и молоко. В случае подделки могут быть добавлены различные эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты. Проверьте этикетку перед покупкой и наилучшим вариантом станет с минимальным количеством дополнительных компонентов.

Цвет сгущенки должен быть белым с кремовым оттенком. Если он светло-коричневый – значит, была нарушена технология изготовления данного продукта. Консистенция сгущенки не должна быть слишком жидкой – это свидетельствует о том, что с самого начала в сырье было очень мало белка.

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