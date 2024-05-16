Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов

16 мая 2024, 14:54
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Вкусный пирог можно испечь даже без муки. Для этого стоит иметь всего 5 простых ингредиентов.

Такая выпечка понравится любителям шоколада. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

Стоит попробовать На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой

Рецепт шоколадного пирога с клубникой

  • Время: 50 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 250 граммов масла;
– 250 граммов черного шоколада 70 – 75%;
– 6 яиц;
– 60 граммов какао;
– 250 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму пергаментом.
  2. Просейте какао-порошок. Растопите масло и шоколад в жаропрочной миске на водяной бане, дайте остыть.
  3. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахарной пудрой в большой миске, пока они не станут бледными и не загустеют. Очень осторожно добавьте шоколадную смесь и какао-порошок. Перемешайте лопаткой.
  4. Взбейте белки в отдельной миске до образования твердых пиков. Аккуратно частями добавляйте белок в шоколадную смесь, пока тесто не станет равномерным. Вылейте в форму и выровняйте.
  5. Выпекайте 35 – 40 минут, пока пирог не потрескается. Внутри он должен быть немного влажным.

Понравился рецепт? Узнайте, как испечь чрезвычайный галицкий пирог "Глаза царицы".
Автор: Ольга Котів