Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов
16 мая 2024, 14:54Читати новину українською
Источник:Shuba
Вкусный пирог можно испечь даже без муки. Для этого стоит иметь всего 5 простых ингредиентов.
Такая выпечка понравится любителям шоколада. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
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Рецепт шоколадного пирога с клубникой
- Время: 50 минут
- Порций: 5
– 250 граммов масла;
– 250 граммов черного шоколада 70 – 75%;
– 6 яиц;
– 60 граммов какао;
– 250 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму пергаментом.
- Просейте какао-порошок. Растопите масло и шоколад в жаропрочной миске на водяной бане, дайте остыть.
- Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахарной пудрой в большой миске, пока они не станут бледными и не загустеют. Очень осторожно добавьте шоколадную смесь и какао-порошок. Перемешайте лопаткой.
- Взбейте белки в отдельной миске до образования твердых пиков. Аккуратно частями добавляйте белок в шоколадную смесь, пока тесто не станет равномерным. Вылейте в форму и выровняйте.
- Выпекайте 35 – 40 минут, пока пирог не потрескается. Внутри он должен быть немного влажным.