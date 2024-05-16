Така випічка сподобається любителям шоколаду. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Рецепт шоколадного пирога
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть форму пергаментом.
- Просійте какао-порошок. Розтопіть масло і шоколад у жароміцній мисці на водяній бані, дайте охолонути.
- Відокремте жовтки від білків. Збийте жовтки із цукровою пудрою у великій мисці, поки вони не стануть блідими й не загуснуть. Дуже обережно додайте шоколадну суміш і какао-порошок. Перемішайте лопаткою.
- Збийте білки в окремій мисці до утворення твердих піків. Акуратно частинами додайте білок у шоколадну суміш, доки тісто не стане рівномірним. Вилийте у форму і вирівняйте.
- Випікайте 35 – 40 хвилин, доки пиріг не потріскається. Всередині він має бути трохи вологим.