Евгений Клопотенко опубликовал рецепты вкусной выпечки на официальном сайте. Один из самых популярных – немецкий рождественский штоллен и ароматный рулет с маком – традиционный украинский десерт понравится всем.

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Штоллен без дрожжей

Штоллен с марципаном

Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков. В миске смешайте 500 граммов муки с сахаром, добавьте дрожжи, соль, кардамон, ванильный сахар. Далее добавьте размягченного сливочного масла, теплого молока, перемешайте – замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на один час.

Измельчите в блендере грецкие орехи с миндалем. Для приготовления марципана в кастрюле смешайте сахар с водой, варите на небольшом огне до растворения сахара. Добавьте щепотку орехов, перемешайте и варите несколько минут до загустения. Оставьте смесь для охлаждения, сформируйте "колбаску".

Помойте, нарежьте небольшими ломтиками курагу, клюкву и залейте 50 г рома, оставьте настаиваться на 3 часа, но лучше всего – на ночь. Раскатайте корж из теста, выложите и распределите курагу, клюкву, заверните одну сторону – это будет тонкий край. С другой стороны заверните немного больше теста к противоположному стыка. Выложите сверху на тесто "колбаску" из марципана. Сформируйте в рулет, оставьте штоллен на 30 минут.