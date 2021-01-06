Рождественская выпечка от Клопотенка: от немецкого штоллена к традиционному украинскому десерту
Известный повар собрал подборку душистой праздничной выпечки – штолен без дрожжей, с марципаном, рулет с вишнями и маком
Евгений Клопотенко опубликовал рецепты вкусной выпечки на официальном сайте. Один из самых популярных – немецкий рождественский штоллен и ароматный рулет с маком – традиционный украинский десерт понравится всем.
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Штоллен без дрожжей
Штоллен без дрожжей
- Просейте муку в миску, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте цукаты с вяленой вишней и изюмом, залейте коньяком.
- В блендере измельчите миндаль. В миске смешайте пшеничную муку с измельченным миндалем, добавьте соль, ванильный сахар, сахар, разрыхлитель и кардамон, перемешайте до однородной констинстенции. Далее добавьте творог, яйцо, мягкое сливочное масло, сок апельсина, цукаты, цедру, перемешайте. Замесите эластичное тесто, сформируйте штоллен.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите штоллен и выпекайте в течение 45 минут до готовности.
- Для приготовления сиропа в кастрюле смешайте сахарную пудру с водой, добавьте анис, доведите до кипения, варите в течение 10 минут, оставьте до полного застывания. Выложите штоллен на тарелку, полейте сиропом, задекорируйте сахарной пудрой.
Штоллен с марципаном
Штоллен с марципаном
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Тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков. В миске смешайте 500 граммов муки с сахаром, добавьте дрожжи, соль, кардамон, ванильный сахар. Далее добавьте размягченного сливочного масла, теплого молока, перемешайте – замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на один час.
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Измельчите в блендере грецкие орехи с миндалем. Для приготовления марципана в кастрюле смешайте сахар с водой, варите на небольшом огне до растворения сахара. Добавьте щепотку орехов, перемешайте и варите несколько минут до загустения. Оставьте смесь для охлаждения, сформируйте "колбаску".
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Помойте, нарежьте небольшими ломтиками курагу, клюкву и залейте 50 г рома, оставьте настаиваться на 3 часа, но лучше всего – на ночь. Раскатайте корж из теста, выложите и распределите курагу, клюкву, заверните одну сторону – это будет тонкий край. С другой стороны заверните немного больше теста к противоположному стыка. Выложите сверху на тесто "колбаску" из марципана. Сформируйте в рулет, оставьте штоллен на 30 минут.
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Разогрейте духовку при температуре 180 градусов и выпекайте штоллен в течение 45–50 минут. Достаньте штоллен из духовки, полейте горячим топленым маслом, задекорируйте сахарной пудрой. Выложите на тарелку, подавайте штоллен холодным.
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Рулет с вишнями и маком
Рулет с вишнями и маком
- Просейте муку в миску, чтобы не было комочков.
- Для приготовления теста в теплом молоке разведите 25 г прессованных дрожжей, добавьте 2 столовые ложки муки, сахар, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
- Разморозьте вишню, тщательно промойте мак.
- В миске муку смешайте с сахаром, добавьте одно яйцо и 100 г сливочного масла, перемешайте, добавьте дрожжи и замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 60 минут при комнатной температуре.
- Для приготовления начинки смешайте мак со сливочным маслом, добавьте молоко, сахар, перемешайте до однородной констистенции.
- Готовое тесто разделите на две части, раскатайте тесто в тонкий корж, равномерно выложите начинку из мака, оставляя несколько сантиметров от краев. На маковую начинку выложите вишню, посыпьте цедрой лимона, добавьте корицу, сформируйте рулет.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом, выложите рулет, смажьте смесью желтка и молока, випикайте в течение 40 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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