Помийте, наріжте невеликими скибочками курагу, журавлину та залийте 50 г рому, залиште настоюватися на 3 години, але найкраще – на ніч. Розкатайте корж з тіста, викладіть та розподіліть курагу, журавлину, загорніть одну сторону – це буде тонкий край. З іншого боку загорніть трохи більше тіста до протилежного стику. Викладіть зверху на тісто "ковбаску" з марципану. Сформуйте у рулет, залиште штолен на 30 хвилин.