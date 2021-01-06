Різдвяна випічка від Клопотенка: від німецького штолена до традиційного українського десерту
Відомий кухар зібрав добірку запашної святкової випічки – штолен без дріжджів, з марципаном, рулет з вишнями та маком
Євген Клопотенко опублікував рецепти смачної випічки на офіційному сайті. Один з найпопулярніших – німецький різдвяний штолен та ароматний рулет з маком – традиційний український десерт будуть до вподоби усім.
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Штолен без дріжджів
Штолен без дріжджів
- Просійте борошно в миску, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте цукати з в’яленою вишнею та родзинками, залийте коньяком.
- У блендері подрібніть мигдаль. У мисці змішайте пшеничне борошно з подрібненим мигдалем, додайте сіль, ванільний цукор, цукор, розпушувач та кардамон, перемішайте до однорідної констинстенції. Далі додайте сир, яйце, м’яке вершкове масло, сік апельсина, цукати, цедру, перемішайте. Замісіть еластичне тісто, сформуйте штолен.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть штолен і випікайте протягом 45 хвилин до готовності.
- Для приготування сиропу у каструлі змішайте цукрову пудру з водою, додайте аніс, доведіть до кипіння, варіть протягом 10 хвилин, залиште до застигання. Викладіть штолен на тарілку, змастіть сиропом, задекоруйте цукровою пудрою.
Штолен з марципаном
Штолен з марципаном
- Ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок. У мисці змішайте 500 грамів борошна із цукром, додайте дріжджі, сіль, кардамон, ванільного цукру. Далі додайте розм'якшене вершкове масло, тепле молоко, перемішайте – замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на одну годину.
- Подрібніть у блендері волоські горіхі з мигдалем. Для приготування марципану у каструлі змішайте цукор з водою, варіть на невеликому вогні до розчинення цукру. Додайте дрібку горіхів, перемішайте та варіть декілька хвилини до загустіння. Залиште суміш для охолодження, сформуйте "ковбаску".
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Помийте, наріжте невеликими скибочками курагу, журавлину та залийте 50 г рому, залиште настоюватися на 3 години, але найкраще – на ніч. Розкатайте корж з тіста, викладіть та розподіліть курагу, журавлину, загорніть одну сторону – це буде тонкий край. З іншого боку загорніть трохи більше тіста до протилежного стику. Викладіть зверху на тісто "ковбаску" з марципану. Сформуйте у рулет, залиште штолен на 30 хвилин.
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Розігрійте духовку при температурі 180 градусів та випікайте штолен протягом 45-50 хвилин. Дістаньте штолен з духовки, змастіть гарячим топленим маслом, задекоруйте цукровою пудрою. Викладіть на тарілку, подавайте штолен холодним.
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Рулет з вишнями та маком
Рулет з вишнями та маком
- Просійте борошно в миску, щоб не було грудочок.
- Для приготування тіста у теплому молоці розведіть 25 г пресованих дріжджів, додайте 2 столові ложки борошна, цукор, перемішайте та залиште при кімнатній температурі на 20 хвилин.
- Розморозьте вишню, ретельно промийте мак.
- У мисці борошно змішайте з цукром, додайте одне яйце та 100 г вершкового масла, перемішайте, додайте дріжджі та замісіть тісто, накрийте рушником та залиште на 60 хвилин при кімнатній температурі.
- Для приготування начинки змішайте мак з вершковим маслом, додайте молоко, цукор, перемішайте до однорідної констистенції.
- Готове тісто розділіть на дві частини, розкатайте тісто на тонкий корж, рівномірно викладіть начинку з маку, залишаючи декілька сантиметрів від країв. На макову начинку викладіть вишню, посипте цедрою лимона, додайте кориці, сформуйте рулет.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть деко пергаментом, викладіть рулет, змастіть сумішшю жовтка та молока, віпікайте протягом 40 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
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