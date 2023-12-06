Таємниця смачних Різдвяних свят від англійців: готуємо пряний і вологий фруктовий кекс

У кекс можна додати темні та світлі родзинки, журавлину, фініки, чорнослив, цукати, а також горіхи. Також в тісто додається патока, але її можна замінити темним медом.
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Рецепт англійського фруктового кексу на Різдво
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 6
Сухофрукти треба замочити в ромі чи бренді / Фото Unsplash
Приготування:
- Сухофрукти ретельно промийте, покладіть у банку, залийте міцним алкоголем та додайте сік з одного апельсина. Залиште настоюватися в темному прохолодному місці на 2 – 3 дні. Один раз на день струшуйте банку.
- М'яке масло збийте із цукром, додайте по одному яйця, збиваючи. Далі покладіть у миску мед, патоку, прянощі, сіль, цедру та ванільний цукор. Перемішайте міксером на малих обертах, після чого додайте мигдальне борошно, сухофрукти та знову перемішайте.
- Додайте в миску просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте ложкою. Тісто має бути густим і в'язким.
- Дно роз'ємної форми застеліть двома шарами пергаменту. Також зробіть з пергаменту бортики заввишки близько 10 сантиметрів, щоб кекс не пригорів зверху. Низ форми оберніть ззовні фольгою. Викладіть рівномірно тісто. По центру встроміть шпажку.
- Випікайте кекс у розігрітій до 150 градусів духовці приблизно 2 години – до сухої шпажки.
- Готовий кекс залиште у формі на 10 – 15 хвилин, потім вийміть і остудіть на решітці.
- Наколіть кекс шпажкою зверху і знизу, просочіть алкоголем. Повністю остиглий кекс щільно загорніть у пергамент, а потім у фольгу.
- Залиште в темному прохолодному місці на 3 – 4 тижні. Один раз на тиждень розгортайте його, протинайте шпажкою, просочуйте алкоголем і знову загортайте для вистоювання.