Таємниця смачних Різдвяних свят від англійців: готуємо пряний і вологий фруктовий кекс

У кекс можна додати темні та світлі родзинки, журавлину, фініки, чорнослив, цукати, а також горіхи. Також в тісто додається патока, але її можна замінити темним медом.

Обов'язково спробуйте Ідеальна родинна вечеря на Миколая: готуємо особливий кіш з куркою та сиром

Рецепт англійського фруктового кексу на Різдво

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів масла;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки патоки;

– 1 столова ложка меду;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 80 грамів мигдального борошна;

– 2 чайні ложки спецій для імбирних пряників;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 апельсин;

– половина лимона (цедра);

– 10 грамів ванільного цукру;

– третина чайної ложки солі;

– 800 грамів суміші сухофруктів;

– 200 мілілітрів коньяку, рому чи бренді.



Сухофрукти треба замочити в ромі чи бренді / Фото Unsplash

Приготування:

Сухофрукти ретельно промийте, покладіть у банку, залийте міцним алкоголем та додайте сік з одного апельсина. Залиште настоюватися в темному прохолодному місці на 2 – 3 дні. Один раз на день струшуйте банку. М'яке масло збийте із цукром, додайте по одному яйця, збиваючи. Далі покладіть у миску мед, патоку, прянощі, сіль, цедру та ванільний цукор. Перемішайте міксером на малих обертах, після чого додайте мигдальне борошно, сухофрукти та знову перемішайте. Додайте в миску просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте ложкою. Тісто має бути густим і в'язким. Дно роз'ємної форми застеліть двома шарами пергаменту. Також зробіть з пергаменту бортики заввишки близько 10 сантиметрів, щоб кекс не пригорів зверху. Низ форми оберніть ззовні фольгою. Викладіть рівномірно тісто. По центру встроміть шпажку. Випікайте кекс у розігрітій до 150 градусів духовці приблизно 2 години – до сухої шпажки. Готовий кекс залиште у формі на 10 – 15 хвилин, потім вийміть і остудіть на решітці. Наколіть кекс шпажкою зверху і знизу, просочіть алкоголем. Повністю остиглий кекс щільно загорніть у пергамент, а потім у фольгу. Залиште в темному прохолодному місці на 3 – 4 тижні. Один раз на тиждень розгортайте його, протинайте шпажкою, просочуйте алкоголем і знову загортайте для вистоювання.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати класичний Дрезденський штолен. Він також буде дуже смачним.