У кекс можна додати темні та світлі родзинки, журавлину, фініки, чорнослив, цукати, а також горіхи. Також в тісто додається патока, але її можна замінити темним медом.

Обов'язково спробуйте Ідеальна родинна вечеря на Миколая: готуємо особливий кіш з куркою та сиром

Рецепт англійського фруктового кексу на Різдво

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 6

Таємниця смачних Різдвяних свят від англійців: готуємо пряний і вологий фруктовий кекс
Сухофрукти треба замочити в ромі чи бренді / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Сухофрукти ретельно промийте, покладіть у банку, залийте міцним алкоголем та додайте сік з одного апельсина. Залиште настоюватися в темному прохолодному місці на 2 – 3 дні. Один раз на день струшуйте банку.
  2. М'яке масло збийте із цукром, додайте по одному яйця, збиваючи. Далі покладіть у миску мед, патоку, прянощі, сіль, цедру та ванільний цукор. Перемішайте міксером на малих обертах, після чого додайте мигдальне борошно, сухофрукти та знову перемішайте.
  3. Додайте в миску просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте ложкою. Тісто має бути густим і в'язким.
  4. Дно роз'ємної форми застеліть двома шарами пергаменту. Також зробіть з пергаменту бортики заввишки близько 10 сантиметрів, щоб кекс не пригорів зверху. Низ форми оберніть ззовні фольгою. Викладіть рівномірно тісто. По центру встроміть шпажку.
  5. Випікайте кекс у розігрітій до 150 градусів духовці приблизно 2 години – до сухої шпажки.
  6. Готовий кекс залиште у формі на 10 – 15 хвилин, потім вийміть і остудіть на решітці.
  7. Наколіть кекс шпажкою зверху і знизу, просочіть алкоголем. Повністю остиглий кекс щільно загорніть у пергамент, а потім у фольгу.
  8. Залиште в темному прохолодному місці на 3 – 4 тижні. Один раз на тиждень розгортайте його, протинайте шпажкою, просочуйте алкоголем і знову загортайте для вистоювання.