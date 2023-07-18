От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе
18 июля 2023, 15:36Читати новину українською
Грузинская кухня – это невероятное сочетание вкусов, специй, ингредиентов в одном блюде. Эта кухня настолько колоритна и ярка, что заняла большое место среди поклонников вкусной еды.
Среди популярных блюд грузинской кухни: хинкали, шурпа, хачапури, лобио, соус ткемали, а также чкмерули. Последнее блюдо из курятины и большим количеством специй тушеных в сливках. 24 канал подготовил рецепт блюда.
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Согласно истории, блюдо возникло само собой. Повар, по имени Гловер решил приготовить что-то на обед из того, что было под рукой. Так и появилось блюдо из курицы в сливочно-чесночном соусе.
Чкмерули – рецепт грузинской кухни
- Время: 45 минут
- Порции: 4 порции
– куриная тушка;
– 30 г зеленых кинз;
– 6 зубчиков чеснока;
– 30 г зеленой петрушки;
– 500 мл сливок жирностью 20 – 26%;
– 5 г сухой смеси хмели-сунели;
– 200 мл воды;
– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;
– 1 ст. л растительного масла.
Приготовление:
- Тщательно помойте куриную тушку и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте лишнюю кожу. Разрежьте тушку на 4 части, отбейте каждую молотком и натрите солью. Отбитые кусочки курицы поперчите и смажьте растительным маслом.
- Для соуса почистите и нарежьте зубчики чеснока, выложите в миску. Зелень петрушки и кинзы мелко нашинкуйте, добавьте к чесноку. Вылейте в зеленые сливки, посолите и поперчите по своему вкусу.
- Тщательно перемешайте соус. Добавьте воды, хмели-сунели, снова перемешайте до однородности и оставьте настояться.
- Выложите на разогретую сковороду кусочки курицы и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до полуготовности.
- Переложите курицу в стеклянную или керамическую огнеупорную форму, полейте соусом и поставьте в духовку на 20 – 25 минут запекаться при температуре 190 градусов.
- Блюдо подавайте к столу горячим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние сырники с бананом по нашему рецепту.