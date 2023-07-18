От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе

Грузинская кухня – это невероятное сочетание вкусов, специй, ингредиентов в одном блюде. Эта кухня настолько колоритна и ярка, что заняла большое место среди поклонников вкусной еды.

Среди популярных блюд грузинской кухни: хинкали, шурпа, хачапури, лобио, соус ткемали, а также чкмерули. Последнее блюдо из курятины и большим количеством специй тушеных в сливках. 24 канал подготовил рецепт блюда.

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Согласно истории, блюдо возникло само собой. Повар, по имени Гловер решил приготовить что-то на обед из того, что было под рукой. Так и появилось блюдо из курицы в сливочно-чесночном соусе.

Чкмерули – рецепт грузинской кухни

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 порции

– куриная тушка;– 30 г зеленых кинз;– 6 зубчиков чеснока;– 30 г зеленой петрушки;– 500 мл сливок жирностью 20 – 26%;– 5 г сухой смеси хмели-сунели;– 200 мл воды;– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;– 1 ст. л растительного масла.

Приготовление:

Тщательно помойте куриную тушку и обсушите бумажным полотенцем. Срежьте лишнюю кожу. Разрежьте тушку на 4 части, отбейте каждую молотком и натрите солью. Отбитые кусочки курицы поперчите и смажьте растительным маслом.

Для соуса почистите и нарежьте зубчики чеснока, выложите в миску. Зелень петрушки и кинзы мелко нашинкуйте, добавьте к чесноку. Вылейте в зеленые сливки, посолите и поперчите по своему вкусу.

Тщательно перемешайте соус. Добавьте воды, хмели-сунели, снова перемешайте до однородности и оставьте настояться.

Выложите на разогретую сковороду кусочки курицы и обжарьте с обеих сторон на среднем огне до полуготовности.

Переложите курицу в стеклянную или керамическую огнеупорную форму, полейте соусом и поставьте в духовку на 20 – 25 минут запекаться при температуре 190 градусов.

Блюдо подавайте к столу горячим.

Приятного аппетита!

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