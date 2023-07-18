Серед популярних страв грузинської кухні: хінкалі, шурпа, хачапурі, лобіо, соус ткемалі, а також чкмерулі. Остання страва з курятини та великою кількістю спецій тушкованих у вершках. 24 канал підготував рецепт страви.
Читайте також Альтернатива мангала: як вдома приготувати курячий шашлик, щоб усім посмакувало
Згідно з історією, страва виникла сама собою. Кухар, на ім'я Гловері вирішив приготувати щось на обід з того, що було під рукою. Так і з'явилася страва з курки у вершково-часниковому соусі.
Чкмерулі – рецепт грузинської кухні
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 порції
Приготування:
- Ретельно помийте курячу тушку та обсушіть паперовим рушником. Зріжте зайву шкіру. Розріжте тушку на 4 частини, відбийте кожну молотком і натріть сіллю. Відбиті шматочки курки поперчіть і змастіть олією.
- Для соусу почистіть і наріжте зубчики часнику, викладіть до миски. Зелень петрушки та кінзи дрібно наріжте, додайте до часнику. Вилийте до зелені вершки, посоліть і поперчіть на свій смак.
- Ретельно перемішайте соус. Додайте води, хмелі-сунелі, знову перемішайте до однорідності й залиште настоятися.
- Викладіть на розігріту сковорідку шматочки курки й обсмажте з обох боків на середньому вогні до напівготовності.
- Перекладіть курку до скляної чи керамічної вогнетривкої форми, полийте соусом і поставте до духовки на 20 – 25 хвилин запікатися при температурі 190 градусів.
- Страву подавайте до столу гарячою.
Смачного!