Серед популярних страв грузинської кухні: хінкалі, шурпа, хачапурі, лобіо, соус ткемалі, а також чкмерулі. Остання страва з курятини та великою кількістю спецій тушкованих у вершках. 24 канал підготував рецепт страви.

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Згідно з історією, страва виникла сама собою. Кухар, на ім'я Гловері вирішив приготувати щось на обід з того, що було під рукою. Так і з'явилася страва з курки у вершково-часниковому соусі.

Чкмерулі – рецепт грузинської кухні

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 порції

Інгредієнти:

– куряча тушка;

– 30 грамів зелені кінзи;

– 6 зубчиків часнику;

– 30 грамів зелені петрушки;

– 500 грамів вершків жирністю 20 – 26%;

– 5 грамів сухої суміші хмелі-сунелі;

– 200 грамів води;

– сіль, чорний мелений перець;

– 1 ложка олії.

Приготування:

Ретельно помийте курячу тушку та обсушіть паперовим рушником. Зріжте зайву шкіру. Розріжте тушку на 4 частини, відбийте кожну молотком і натріть сіллю. Відбиті шматочки курки поперчіть і змастіть олією.

Для соусу почистіть і наріжте зубчики часнику, викладіть до миски. Зелень петрушки та кінзи дрібно наріжте, додайте до часнику. Вилийте до зелені вершки, посоліть і поперчіть на свій смак.

Ретельно перемішайте соус. Додайте води, хмелі-сунелі, знову перемішайте до однорідності й залиште настоятися.

Викладіть на розігріту сковорідку шматочки курки й обсмажте з обох боків на середньому вогні до напівготовності.

Перекладіть курку до скляної чи керамічної вогнетривкої форми, полийте соусом і поставте до духовки на 20 – 25 хвилин запікатися при температурі 190 градусів.

Страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!

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