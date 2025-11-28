Обидва варіанти працюють по-своєму, але дають різний результат, пише 24 Канал з посиланням на food52. Щоб оладки піднімалися рівно, не опадали й залишалися ніжними всередині, важливо знати, корли й що саме додати до тіста.

Що додати в оладки?

Розпушувач, як і харчова сода, – це хімічний розпушувач, що виготовляється з бікарбонату натрію (він же харчова сода) та слабкої кислоти, такої як бітартрат калію.

Харчова сода необхідна для випічки, але саме розпушувач робить оладки та печиво такими легкими й неймовірно пухкими.

Дуже смачні оладки / Фото unsplash

Розпушувач утворює бульбашки двома способами: коли його змішують із вологими інгредієнтами, а потім – коли нагрівають. Хімічний склад розпушувача означає, що випічка зазвичай легша та пухкіша порівняно з тією, що виготовлена лише з харчовою содою.

Тісто для млинців – ідеальний приклад такої взаємодії. Коли розпушувач додають до суміші борошна, молока, яєць, олії та цукру – починають утворюватися бульбашки. Коли ви викладаєте тісто на сковороду, вони продовжують пузиритися та підніматися під час випікання.

Як приготувати пишні оладки?

Не перемішуйте тісто, надто довго. Нічого страшного, якщо у вас залишиться кілька грудочок, пише Good Food.

Чим довше ви перемішуєте тісто, тим активніше розвивається глютен, що робить млинці жорсткішими. В результаті усі ваші старання можуть бути марними.

