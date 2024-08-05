Это идеальный рецепт в банке: как приготовить перец на зиму

5 августа 2024, 06:19
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Источник:

Beszamel

Благодаря своей структуре перец является идеальным дополнением к сырам, нарезкам, бутербродам и ужинам. Им можно наслаждаться всю зиму, если иметь под рукой нужный рецепт.

Приготовить маринованный перец можно практически без усилий. Он имеет интенсивный характерный вкус, который может обогатить многие блюда и придать им острого акцента.

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Маринованный перец на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма перца;
– 5 стаканов воды;
– 1 стакан уксуса 10%;
– 1 стакан сахара;
– 1 плоская столовая ложка соли;
– лавровый лист;
– горчица;
– несколько горошин перца;
– несколько зерен душистого перца;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Сначала вымойте перец, удалите семена и белые волокна. Порежьте его и ошпарьте кипятком.
  2. Затем нужно приготовить рассол.
  3. Возьмите 5 стаканов воды, стакан уксуса, сахар и столовую ложку соли. Доведите все до кипения.
  4. Перец плотно уложите в банку и залейте горячим рассолом.
  5. В каждую банку добавить перец, душистый перец, лавровый лист и горчицу.
  6. Наконец влейте ложку масла и закройте банки.
  7. Затем пастеризуйте в горячей воде 10 – 15 минут.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська