Это идеальный рецепт в банке: как приготовить перец на зиму
5 августа 2024, 06:19Читати новину українською
Источник:Beszamel
Благодаря своей структуре перец является идеальным дополнением к сырам, нарезкам, бутербродам и ужинам. Им можно наслаждаться всю зиму, если иметь под рукой нужный рецепт.
Приготовить маринованный перец можно практически без усилий. Он имеет интенсивный характерный вкус, который может обогатить многие блюда и придать им острого акцента.
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Маринованный перец на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1,5 килограмма перца;
– 5 стаканов воды;
– 1 стакан уксуса 10%;
– 1 стакан сахара;
– 1 плоская столовая ложка соли;
– лавровый лист;
– горчица;
– несколько горошин перца;
– несколько зерен душистого перца;
– растительное масло.
Приготовление:
- Сначала вымойте перец, удалите семена и белые волокна. Порежьте его и ошпарьте кипятком.
- Затем нужно приготовить рассол.
- Возьмите 5 стаканов воды, стакан уксуса, сахар и столовую ложку соли. Доведите все до кипения.
- Перец плотно уложите в банку и залейте горячим рассолом.
- В каждую банку добавить перец, душистый перец, лавровый лист и горчицу.
- Наконец влейте ложку масла и закройте банки.
- Затем пастеризуйте в горячей воде 10 – 15 минут.